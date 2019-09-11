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"Anneler bu işe bulaşırsa Allah'ın izniyle bu topraklar güler"

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önünde Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.- Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği Başkanı Remzi Çayır:"Anneler bu işe bulaşırsa Allah'ın izniyle bu topraklar güler, anneler, aileler, çocuklarımız güler. Korkmaya gerek yok. Anamız, babamız gelsin otursun. 'Ben artık çocuğumun ölmesini istemiyorum' desin."

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:37
"Anneler bu işe bulaşırsa Allah'ın izniyle bu topraklar güler"

DİYARBAKIR (AA) - Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine destek veren Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği Başkanı Remzi Çayır, anneleri ziyaret etti.

Çayır, yaptığı açıklamada, merhametli anne çığlığını kimsenin yok saymaması gerektiğini belirterek, annelerin çocuklarına kavuşmasının en doğal hak olduğunu söyledi.

Annelerin çağrısının siyaset ve ideolojilerin üstünde olduğunu vurgulayan Remzi Çayır, "Bazıları, 'Niye HDP önünde duruyorsunuz?' diyor. Annelerin vicdani ve yüreği sağduyuludur, onlar çocuklarının nasıl gittiğini bilirler." ifadesini kullandı.

- "Diyarbakırlı, Ağrılı ağlamasın, analar ağlamasın"

Çayır, şiddeti ve siyaseti birlikte yapmak isteyenlere ise şöyle seslendi:

"Artık silahla aranıza mesafe koyun. Diyarbakırlı, Ağrılı ağlamasın, analar ağlamasın. Niye konuşamıyoruz, dertleşemiyoruz? Problem varsa adam seçiyorsunuz, parlamentoya gönderiyorsunuz. Parlamentodaki adamlar aciz mi ki siz silaha başvuruyorsunuz, insanları kaçırıyorsunuz? Dünyada silahlı örgütlerin kullandığı 12-16 yaş aralığı çocuklar. Çocukları kullanarak neyi halledeceksiniz?"

Annelerin oturma eylemiyle çığır açacaklarına inandığını aktaran Remzi Çayır, "Anneler bu işe bulaşırsa Allah'ın izniyle bu topraklar güler, anneler, aileler, çocuklarımız güler. Korkmaya gerek yok. Anamız, babamız gelsin otursun. 'Ben artık çocuğumun ölmesini istemiyorum' desin." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:37
  1. Diyarbakır

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