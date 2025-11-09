Anneler-babalar aman dikkat! Tatilde tehlike büyük

İlk ve ortaöğretim kurumlarında başlayan ara tatil, öğrenciler için kısa bir mola olurken uzmanlardan önemli bir uyarı geldi. Uzmanlar, tatilin öğrencilerin öğrendikleri konuların kısa bir tekrarını yapmak, dinlenmek ve eğlenmek için oldukça güzel bir fırsat olduğunu ifade etti.

"Zamanı iyi yöneten insanlar olduğunu görebiliyoruz"

Sınava hazırlanan öğrenciler için ara tatilin fırsata dönüştürülecek büyük bir imkan olarak görülebileceğine dikkat çeken Rehberlik Uzmanı Özcan Aladağ, "Özellikle öğrencilerin okul ve kurs sürecindeki çalışma disiplinlerini bozmamaları gerekiyor. Tatil demek, gece yarılarına kadar televizyon ve ekran başında kalmak demek değildir. Bu nedenle öğrencilerin kesinlikle uyku düzenini bozmamaları gerekiyor. Nasıl ki okul zamanı erkenden kalkıp ya da kurs zamanı erkenden kalkıp, okul ve kurslarına gidiyorlarsa bu kasım ara tatilinde de mutlaka erkenden kalkıp öğrencilerin güne çalışmayla başlaması gerekiyor. Ortalama 8 saatlik bir tempo öğrencilerin kendilerini iyi hissetmelerine sebep olacaktır. Bu nedenle öğrencilerin mutlaka kasım ara tatilinde deneme sınavlarıyla beraber çalışma temposunu yakalaması gerekiyor. Öğrenciler, bu süreçte mutlaka gördüğü konularla ilgili deneme sınavları uygulamalı. Bu deneme sınavları normal süresince yapılmalı ve deneme sınavlarından sonra analizleri mutlaka çok iyi bir şekilde yapılması gerekiyor. Tabii tatil demek sadece ders çalışmak anlamına gelmiyor. Sınava hazırlanan öğrencilerin hobilerine, sporlarına ve akranlarıyla vakit geçirmelerine de önem vermeleri gerekiyor. Başarılı insanlara baktığımız zaman, zamanı iyi yöneten, zamanı iyi planlayan insanlar olduğunu görebiliyoruz" dedi.

"Ekranlardan uzak durması gerekiyor"

Tatilin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için de fırsat olduğuna dikkat çeken Rehberlik Uzmanı Aladağ, "Bu öğrenciler için de kasım ara tatili hem bu döneme kadar öğrendiği konuların kısa bir tekrarını yapma fırsat olacak, dinlenmek ve eğlenmek için oldukça güzel bir fırsattır. Bu dönemde anne ve babaların öğrencileriyle kaliteli ve verimli zaman geçirmeleri için önemli bir sebep olarak görebiliriz. Bu dönemde öğrencilerin kesinlikle ekranlardan uzak durması gerekiyor. Öğrencilerin ekranlar yerine akranlarıyla bir arada olması, onlarla vakit geçirmesi mutlaka güzel olacaktır. Sosyal projelere önem vermeleri gerekiyor ve akraba ziyaretleri, arkadaş ziyaretleri, hobiler, sporlar, kitap okuma, yürüyüşler, öğrencileri dinlendirecektir. Şunu unutmamak gerekiyor ki durarak düşünmek öğrencileri olumsuzluğa itecektir. Bu nedenle öğrencilerin mutlaka hareketli bir şekilde düşünmeleri ve kendi gelecekleri için bir şey yapmaları gerekmektedir. Velilerin de öğrencileri eleştirmek yerine onları dinleyerek, eksiklerini görerek ve onlarla olumlu diyaloglar kurarak kasım ara tatilinde hoş bir vakit geçirmeleri son derece önemlidir" şeklinde konuştu.