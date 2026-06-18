Anne, yaralı oğlunun elini tutarak moral verdi
Bursa’nın İnegöl ilçesinde devrilen motosikletten düşerek yaralanan Ceyhun B., hastaneye kaldırıldı. Kaza yerine gelen annesi Hatice B., sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında oğlunun elini tutarak moral vermeye çalıştı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 24 yaşındaki Ceyhun B. yaralandı. Gece yarısı Bursa-Ankara kara yolu üzerindeki İnegöl girişinde yaşanan kazada, genç sürücünün kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi.
İddiaya göre Ceyhun B. yönetimindeki 16 BIH 821 plakalı motosiklet, bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Devrilen motosikletten savrulan genç sürücü yaralandı.
Kaza, gece yarısı Bursa-Ankara kara yolu üzerindeki İnegöl girişinde meydana geldi. Ceyhun B. yönetimindeki 16 BIH 821 plakalı motosiklet, iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu sürücüsünün kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen motosikletten savrularak yaralanan sürücü, telefonla annesi Hatice B.'ye haber verdi. Hatice B., 112 Acil Çağrı Merkezine haber verirken, kendisi de kısa sürede kaza yerine ulaştı.
Hatice B., sağlık ekipleri müdahale ettiği sırada oğlunun yanından ayrılmadı ve elini tutarak moral verdi. Yaralı sürücü, müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.