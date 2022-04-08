Anne sütünü hangi içecek arttırır? Anne sütünü artıran kesin çözüm

Anne sütünün önemini artık biliyoruz. Uzmanlar, bir bebeğin "en az 6 ay sadece anne sütü" ile beslenmesi gerektiğini yıllardır söylüyor. Emzirme süresi ise ortalama iki yıl! Emzirmenin bebekler için olduğu kadar anneler için de önemi büyük çünkü emzirmek, annenin günlük artı 500 kaloriye daha ihtiyacı var anlamına geliyor. Diyetisyen Nurdan Balakçı, "Yüksek protein içeren tam tahıllı ürünler, kurutulmuş meyveler, tüm mevsim meyveleri, sebzeler, yumurta ve tavuk eti süt artırıcı gıdalar arasındadır. Ancak özellikle yaz aylarında, çok süt artıran içeceklere yönelmek daha doğru" diyor.

Anne sütü nasıl arttırılır? Anne sütü artıran besinler

Diyetisyen Nurdan Balakçı, yaz aylarında içilmesi gereken ve süt artıran içecekleri de şöyle sıralıyor:

"Su: Sütünüzü artırmadaki en önemli yardımcınız sudur... Günde en az 8 bardak su içmek, düzenli süt üretimi sağlayacağı gibi, içindeki minerallerle de anne sütünü zenginleştirir. Emziren anneler, kendilerini susamış hissetmese bile su içmeli çünkü o suyu hem kendi bedenleri kullanacak hem de bebeğe su sağlamış olacaklar. Özellikle emzirmeye başlamadan önce su içmelerini öneriyoruz.

Ayran: Protein kaynağı olması, kalsiyum ve fosfordan zengin olması ayranı en önemli içeceklerden biri haline getiriyor. Ayrandaki protein ve kalsiyumun yanı sıra fosfor ve bazı mineraller de hem bebeğin kas, kemik ve diş sağlığı, hem de annelerin enerji ihtiyacını karşıladığını unutmayın. Aynı sebeple boy bol yoğurt da yiyin. Günde 2-3 bardak ayran ve yoğurt yeterli. Ayranı az tuzlu ya da tuzsuz almayı deneyin.

Meyve suları: Artık aklımıza hazır satılan meyve suları gelse de içindeki koruyucular nedeniyle bunlardan uzak durun. En güzeli taze sıkılmış meyve suları... Bunları evde kendimiz de kolayca hazırlayabiliriz. Yaz mevsimindeki tüm meyvelerin sularını içebilirsiniz. Örneğin kayısıda A ve C vitamini yanında kalsiyum ve potasyum da bulunur. Vücutta tıpkı östrojen etkisi yapan doğal kimyasallar içerir ve bu sayede annelerin süt üretimi artar. Avakado Omega3, 6 ve 9 bakımından zengindir. Bunlar anne sütünü de artırır, anneyi de dinç tutar. Kalsiyum, potasyum, magnezyum zengini çilek ve folik asit zengini muz aynı zamanda anne sütünü de artırır. Bu tür yaz meyvelerini karıştırıp suyunu sıkarak, bu karışımı süte ekleyip ya da yoğurda karıştırıp yemek ise hem bebeğinize hem size yarar.

Maden suyu: Maden sularının içinde bol miktarda mineral bulunur ve bu da hem annenin hem bebeğin sağlığı için yararlıdır. Üstelik maden suyu, süt üretimini de artırır. Çünkü içindeki minerallerle vücut dengesini sağlar. Yalnız dikkat edilmesi gereken bir nokta var: Maden suyu ile maden sodası aynı şey değil! Maden sodasının size bir yararı olmaz. Maden suyu şişelerinin üzerini dikkatle okuyun ve doğal maden suyu satın aldığınızdan emin olun.

Ev yapımı şerbetler: Eski bir gelenek son zamanlarda yine gündemde: Lohusa şerbeti... Çok eskiden beri yeni doğum yapmış kadınlarda anne sütünü artırdığı bilinen bu şerbetin dört temel malzemesi var: Lohusa şekeri, çubuk tarçın, karanfil ve su... Ancak sütü artırmak için evde başka başka şerbetler de yapılabilir. Bunun için de taze ve kurutulmuş meyveler kullanabilirsiniz."

Anne sütünü artıran kesin çözüm

Kuru incir, kuru üzüm, kuru kayısı, hurma gibi kuru meyveler içeriğindeki kalsiyum ve magnezyum nedeni ile anne sütünü arttırmada etkilidir. Ara öğünlerde ceviz, fındık ve badem gibi yağlı tohumlar ile birlikte tüketilen kuru meyveler aynı zamanda emziren annelerin enerji ihtiyaçlarını karşılamaya da yardımcı olur.

Bu içeceklerden uzak durun!

Diyetisyen Nurdan Balakçı, emziren annelerin sıvı alma adına yanlış içeceklere yöneldiğine de dikkat çekiyor:

"Hazır limonatalar, gazlı tüm içecekler emziren anneler için yarardan çok zarar getirir. Belki annenin susuzluğunu giderir, vücuttaki sıvı alımını artırır ama anne sütünün besin değerini düşürürler. Daha da önemlisi içerdikleri gaz anne sütüne, oradan da bebeğe geçtiği için bebekte gaz sorunu ortaya çıkar. Bütün yapay aromalı içecekler de içerdikleri koruyucular nedeniyle bebekler için tehlikeli, tehlike yoksa bile yararsızdır. Soğuk hatta evde hazırlanmış bile olsa çay, kahve gibi içeceklerde tein ve kafein gibi uyarıcı maddeler bulunur. Bunlar da hem annede hem bebekte uykusuzluk, sinirlilik, gerginlik sebebidir ki annenin de bebeğin de uykuya ve sakinliğe fazlasıyla ihtiyacı vardır. Ayrıca çay ve kahve kalsiyum ve demir emilimini olumsuz etkiler. Yani siz istediğiniz kadar ayran içip yoğurt yiyin, çay ve kahveden vazgeçmiyorsanız, bebeğe faydası dokunmaz. Bu arada meyveli soda yerine maden suyu içilmesi gerektiğini de yeniden hatırlatalım..."

Anne sütünü hangi içecek arttırır?

İki tarif ve bol anne sütü

Diyetisyen Nurdan Balakçı, anne sütünü artırmaya yarayan iki de tarif veriyor.

İÇECEK TARİFİ:

1 su bardağı süt.

1 su bardağı dolusu mevsim meyvesi (böğürtlen, çilek, ahududu gibi)

1 tatlı kaşığı bal,

10 adet fındık veya 2 adet bütün ceviz içi,

Buz...

Blender'dan geçirin, içeceğiniz hazır!

ÇAY TARİFİ:

1 yemek kaşığı rezene veya anason tohumu,

1 adet orta boy çubuk tarçın,

1 yemek kaşığı kurutulmuş hindiba...

Bu malzemeler kaynatılmaz; kaynamış suda 10 dakika demlemeye bırakılır. Soğuduktan sonra içine buz ekleyerek içebilirsiniz.

Rezene ve anason tohumunun sütü artırdığı ve hem anneyi hem bebeği sakinleştirdiği yüzyıllardır biliniyor. Hindiba ise hem probiyotik zengini hem de sindirim için yararlı.