Anne sütünü artıran besinler nelerdir? Anne sütünü artırmak için kürler

Anne sütü ve doğumdan sonra gelen ilk sarı süt, bebek için çok önemlidir. Çünkü bebeği hastalıklara karşı korur, bebeğin ilk aşısıdır. Anne sütü, bebeğin ilk 6 ay ihtiyacı olan protein, yağ, demir, vitamin gibi her türlü besin değerine içeren ideal besin kaynağıdır.

Uzmanlar anne sütünü bebekler için mucizevi bir besin olduğunu söylüyor ve ilk 6 ay sadece anne sütü verin diyor. 2 yıla kadar da ek gıdalarla emzirmeyi sürdürmeyi öneriyor. Ancak 4. ay civarında anne sütü azalmaya başlıyor. Anneler de süt artırma derdine düşüyor. en az 2,5 – 3 litre su içmelisiniz, çünkü sütün önemli bir kısmı sudan oluşur.

Anason, rezene ve frenk kimyonu anne sütünü artırır. Bu üçlünün içindeki östrojene bağlı olarak süt salgısını arttırdığı, adeti söktüğü ve doğumu kolaylaştırdığı bildirilmektedir.

Tahin helvası, incir, beyaz dut ve dut kurusu ve dereotu da anne sütünü artıran yiyeceklerdendir.

Anne sütünü artırmak için kürler

Anne sütünü artırmak için şu kürleri uygulayabilirsiniz.

Kür: Her gün iki porsiyon taze beyaz üzüm yenilecek

Kür: Her yemek öncesinde 4-5 dal dereotu yenilecek

Kür: Haşlanmış kuru incir suyu içilecek. Sekiz- dokuz adet kuru inciri yarım litre su ile haşlayın. Elde edilen incir suyunu ikiye bölerek sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez için.

Her bir kürü sadece 1 hafta uygulayıp diğer küre geçmelisiniz.