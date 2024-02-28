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Sağlık Anne karnındaki bebekler için büyük tehlike!
Sağlık

Anne karnındaki bebekler için büyük tehlike!

Yeniakit Publisher
2024-02-28 15:21:00 -
Anne karnındaki bebekler için büyük tehlike!

Anne karnındaki bebekleri sarmalayan plasentada mikroplastik parçacıklar bulundu.

Anne karnındaki bebekleri sarmalayan plasentada mikroplastik parçacıklar bulundu.

ABD'deki New Mexico Üniversitesi'nde analiz edilen 62 plasentada mikroplastik bulundu. Araştırmacılar, mikroplastiklerin gelişmekte olan fetüsler üzerindeki etkisi konusunda endişeli. Araştırma, Toxicological Sciences dergisinde yayımlandı. PVC ve naylon, polietilenden sonra tespit edilen en yaygın plastikler oldu.

Çin'in Pekin kentindeki Capital Tıp Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının yaptığı araştırmada test edilen 17 insan damarının tamamında mikroplastikler test edildi ve parçacıkların kan damarlarının tıkanmasıyla bağlantılı olabileceği öne sürüldü. ABD'deki New Mexico Üniversitesi'nden Prof. Dr. Matthew Campen, insan dokusunda artan mikroplastik oranının iltihaplı bağırsak hastalığı, kolon kanseri ve sperm sayısında azalmaya neden olabileceğini söyledi. Mikroplastikler plasentalarda ilk kez 2020'de İtalya'da normal hamilelik ve doğum yapan dört sağlıklı kadından alınan örneklerde tespit edilmişti.

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