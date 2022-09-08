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Gündem Anne babalar dikkat! Çocuklara yönelik çizgi filmde eşcinsellik propagandası!
Gündem

Anne babalar dikkat! Çocuklara yönelik çizgi filmde eşcinsellik propagandası!

İngiltere’de ve dünyanın dört bir yanında çocukların en sevdiği çizgi diziler arasında yer alan Peppa Pig’de ilk defa bir eşcinsel çift karakter yer aldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-08 09:27:00 -
Anne babalar dikkat! Çocuklara yönelik çizgi filmde eşcinsellik propagandası!

İngiltere’de ve dünyanın dört bir yanında çocukların en sevdiği çizgi diziler arasında yer alan Peppa Pig’de ilk defa bir eşcinsel çift karakter yer aldı.

Dizinin İngiltere’de Salı günü yayınlanan bölümünde Peppa Pig’in arkadaşı Kutup Ayısı Penny’nin anneleri de vardı.

Ailesini anlatan Penny “Annemle ve diğer annemle yaşıyorum. Bir annem doktor, diğeriyse spagetti yapıyor” diyor.

Böylece 18 yıllık dizide ilk defa eşcinsel karakterler yer aldı.

İngiltere’de Mark Baker ve Neville Astley tarafından yaratılan çizgi dizi 2004 yılından beri yayında.

Dizide eşcinsellerin de yer alması için iki yıl önce ABD’de imza kampanyası başlatılmış, 24 bin civarı imza toplanmıştı.

İmzacılar “Dizide eşcinsel ailelerin yer almaması, çocuklara yalnızca farklı cinsiyetlerden ebeveynlerin veya tek bir ebeveynin bulunduğu ailelerin normal olduğunu öğretecektir” demişti.

İngiltere’deki LGBT hakları derneği Stonewall’un iletişim direktörü Robbie de Santos, bunun “fantastik bir gelişme olduğunu” söyledi.

BBC’ye konuşan de Santos “Diziyi izleyen çocukların birçoğunun iki annesi veya iki babası var ve onların da dizide temsil edildiklerini görmeleri çok önemli” dedi.

Kaynak: BBC Türkçe

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