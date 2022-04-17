Anne-baba rızası almanın önemi! 'Cennet vesilesidir'
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, anne-baba rızası almanın cennet vesilesi olduğunu söyledi.
Yeniakit.com.tr
Anne-baba rızası almanın önemini anlatan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, ebeveyne hizmet etmenin cennet vesilesi olduğunu söyledi.
"Bir evde ihtiyar anne babanın sesinden daha güzel bir ses yoktur." diyerek sözlerine başlayan Dr. Şenocak, "Annesi babası yanında yaşlandığı halde dualarını alamayan kişinin hali, pınarın başında susuzluk çeken insan gibidir." ifadelerini kullandı.
'Öf demeden hizmet etmek...'
Dr. İhsan Şenocak, sözlerini şöyle tamamladı:
Ebeveyne "öf" demeden hizmet etmek, cennet vesilesidir.