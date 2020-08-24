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Dünya Anlaşmışlardı, birbirlerine düştüler: BAE'den flaş karar!
Dünya

Anlaşmışlardı, birbirlerine düştüler: BAE'den flaş karar!

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki F-35 anlaşmasına karşı çıkmasının ardından, BAE'nin İsrail ve ABD ile cuma günü yapılacak üçlü toplantıyı iptal ettiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 22:40:00 - 2020-08-24 22:55:32
Anlaşmışlardı, birbirlerine düştüler: BAE'den flaş karar!

Axios internet sitesinin haberine göre, işgalci İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşmasının ardından flaş bir karar geldi.

Siyonist İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ile BAE'nin yapacağı F-35 alım anlaşmasına karşı çıkmasının ardından BAE, ABD-İsrail-BAE üçlü toplantısını iptal ettiği öğrenildi.

Filistin davasına ihanet ederek işgalci İsrail ile "ilişkileri normalleştirme" anlaşması yapan BAE'nin toplantıyı iptal etmesi F-35 kararına karşı çıkan İsrail'e yönelik bir mesaj olduğu aktarıldı.

BAE'nin F-35 ve gelişmiş insansız hava aracı alma umudunu yıkan İsrail, anlaşmanın ardından İsrail'den yapılan açıklamada "Orta Doğu'daki tüm ülkelere F-35 ve diğer gelişmiş silahların satışına karşıyız" çıkışı yapmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise F-35 satışı için BAE'ye açık kapı bırakan bir açıklama yapmıştı.

İsrail'e karşı yasal zorunlulukları olduğunu açıklayan Pompeo, "ABD'nin (İsrail’in) niteliksel askeri üstünlüğüne ilişkin yasal bir zorunluluğu var ve buna uymaya devam edeceğiz. Ancak BAE ile de 20 yıldan fazla güvenlik ilişkimiz var. BAE'ye askeri yardım yaptık ve İran tehdidine karşı halkını koruması için BAE'ye ihtiyaç duyduğu ekipmanların sağlanması sürecini gözden geçirmeye devam edeceğiz. Bunu İsrail'e verdiğimiz sözü koruyarak yerine getireceğiz." ifadesini kullanmıştı.

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