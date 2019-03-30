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Anlaşma sağlandı! Babel yeniden Süper Lig'de

Galatasaray, Fulham'a transfer olan eski Beşiktaşlı Ryan Babel'le el sıkıştı.

30 Mart 2019 Cumartesi 11:15
Anlaşma sağlandı! Babel yeniden Süper Lig'de

Yaşanan ekonomik sıkıntılar ve UEFA kıskacı nedeniyle bonservisi elinde oyuncuları takibe alan Galatasaray'da Ryan Babel sesleri yükseliyor. Sarı- Kırmızılılar devre arasında Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Hollandalı yıldızla büyük oranda anlaşma sağladı. Babel, İngiliz kulübüne 6 aylık imza atmıştı.

El sıkışıldı

Fatih Terim'in ısrarla kadroda görmek istediği Babel'le bir süredir temas halinde olan Sarı-Kırmızılılar son yapılan görüşmede el sıkışmayı başardı. Yıldız futbolcuyla Fenerbahçe de yakından ilgileniyordu.

İşte sözleşme şartları

Alınan bilgilede göre 32 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Babel'e 2.4 milyon Euro garanti ücret ödenmesi bekleniyor. Tarafların şu anda küçük ayrıntıları görüştüğü öğrenildi.

Fulham'da 9 maçta 2 gol attı

Devre arası gittiği Fulham'da 9 Premier Lig maçına çıkan Babel 2 gol atarken, 3 de asist yaptı. Hollandalı yıldız performansıyla taraftarlardan ve Ada basınından tam not aldı.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 11:15
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