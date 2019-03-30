Anlaşma sağlandı! Babel yeniden Süper Lig'de
Galatasaray, Fulham'a transfer olan eski Beşiktaşlı Ryan Babel'le el sıkıştı.30 Mart 2019 Cumartesi 11:15
Yaşanan ekonomik sıkıntılar ve UEFA kıskacı nedeniyle bonservisi elinde oyuncuları takibe alan Galatasaray'da Ryan Babel sesleri yükseliyor. Sarı- Kırmızılılar devre arasında Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Hollandalı yıldızla büyük oranda anlaşma sağladı. Babel, İngiliz kulübüne 6 aylık imza atmıştı.
El sıkışıldı
Fatih Terim'in ısrarla kadroda görmek istediği Babel'le bir süredir temas halinde olan Sarı-Kırmızılılar son yapılan görüşmede el sıkışmayı başardı. Yıldız futbolcuyla Fenerbahçe de yakından ilgileniyordu.
İşte sözleşme şartları
Alınan bilgilede göre 32 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Babel'e 2.4 milyon Euro garanti ücret ödenmesi bekleniyor. Tarafların şu anda küçük ayrıntıları görüştüğü öğrenildi.
Fulham'da 9 maçta 2 gol attı
Devre arası gittiği Fulham'da 9 Premier Lig maçına çıkan Babel 2 gol atarken, 3 de asist yaptı. Hollandalı yıldız performansıyla taraftarlardan ve Ada basınından tam not aldı.
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