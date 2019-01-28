0553 313 94 23

Anlaşma duyuruldu! ABD o ülkeden çekiliyor

Amerika Birleşik Devletleri ve Taliban arasındaki barış görüşmelerinde anlaşmaya varıldı. Yapılan anlaşmaya göre, ABD güçleri 18 ay içerisinde ülkeden çekilecek.

28 Ocak 2019 Pazartesi 13:17
Anlaşma duyuruldu! ABD o ülkeden çekiliyor

ABD ve Taliban arasında barış görüşmelerinin 25 Şubat’ta başlaması konusunda geçici anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ABD ve Taliban arasındaki barış görüşmelerinin 25 Şubat olarak belirlenmesinde geçici anlaşmaya varıldığını duyurdu. Katarlı yetkili, “Taraflar, 25 Şubat’ta yeniden bir araya gelinmesi hususunda geçici olarak anlaşmaya vardı” dedi.

Altı günlük görüşmelerin ardında varılan taslak anlaşmada, anlaşmanın imzalanmasının ardından 18 ay içerisinde ABD askerlerinin ülkeden ayrılması maddesi yer aldı.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ise Cumartesi günü yaptığı açıklamada Katar'ın başkenti Doha'da 6 gün geçirdiğini dile getirerek, müzakereler için Afganistan'a geçeceğini açıklamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 13:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çatılar uçuran, ocaklar söndüren lodoslu havada kadı efendi karar vermez, dâvâyı ertelerdi
    1. Çatılar uçuran, ocaklar söndüren..
    2. Katar'dan Gazze'ye 20 milyon dolarlık..
    3. Anlaşma duyuruldu! ABD o ülkeden..
    4. Gazetede örgüt propagandası davası
    5. ABD'li senatör açıkladı: Trump askeri..
    6. Piyasalarda gün ortası
    7. CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim..
    8. "Türkiye'nin dünyanın hiçbir..
    9. Şehit kızının 'baba' hasreti!..
    10. Fransa'nın bağışladığı savaş uçağı düştü
    11. Yiğit Tayyibim
    12. GÜNCELLEME - İstanbul'da fabrika..
    13. Ardışık aranan FETÖ şüphelisi eski..
    14. Cardiff'ten son dakika kararı!..
    15. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    16. Kürt kardeşlerim, dost ve düşmanınızı..
    17. Dünya Gümrük Günü Etkinliği ve..
    18. Ahmet Aziz Nesin hakkında flaş karar!
    19. Zorlu Enerji şarj istasyonu
    20. Kulak iltihabı ne iyi gelir? Kulak..
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    Erbakan'dan flaş Venezuela açıklaması! "Kudüs tepkisinin ardından..."
    Erbakan'dan flaş Venezuela açıklaması! "Kudüs tepkisinin ardından..."
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler