  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ankara’nın ulaşımını çare zirvesi
Ekonomi

Ankara’nın ulaşımını çare zirvesi

Yeniakit Publisher
2024-01-25 01:01:00 -
Ankara’nın ulaşımını çare zirvesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ile görüşmesi sonrası yaptığı resmi sosyal medya paylaşımında, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’na yakışan vazifelere imza atacağız” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Ankara Seçim Koordinasyon Merkezi’nde AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ile bir araya geldi. Görüşmede Ankara’nın hâlihazırdaki ulaşım ve planlanan yeni raylı sistem projeleri fotobloklar ile anlatılarak istişare edildi.

TÜRKİYE YÜZYILI'NA YAKIŞAN VAZİFELERE İMZA ATACAĞIZ

Bakan Uraloğlu resmi sosyal medya hesaplarından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, “Ülkemizin kalbi Ankara'nın AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Turgut Altınok ile bir araya geldik. Görüşmemiz de başkentimize ait hâlihazırda yer alan ulaşım ve planladığımız raylı sistem projelerini istişare ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan vazifelere imza atacağız.” ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23