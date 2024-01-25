Ankara’nın ulaşımını çare zirvesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Ankara Seçim Koordinasyon Merkezi’nde AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ile bir araya geldi. Görüşmede Ankara’nın hâlihazırdaki ulaşım ve planlanan yeni raylı sistem projeleri fotobloklar ile anlatılarak istişare edildi.

TÜRKİYE YÜZYILI'NA YAKIŞAN VAZİFELERE İMZA ATACAĞIZ

Bakan Uraloğlu resmi sosyal medya hesaplarından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, “Ülkemizin kalbi Ankara'nın AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Turgut Altınok ile bir araya geldik. Görüşmemiz de başkentimize ait hâlihazırda yer alan ulaşım ve planladığımız raylı sistem projelerini istişare ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan vazifelere imza atacağız.” ifadelerine yer verdi.