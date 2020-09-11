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Ekonomi Ankara'nın içme suyu için yapılan atık su arıtma tesisinde sona gelindi
Ekonomi

Ankara'nın içme suyu için yapılan atık su arıtma tesisinde sona gelindi

Yeniakit Publisher
2020-09-11 09:28:54 -
Ankara'nın içme suyu için yapılan atık su arıtma tesisinde sona gelindi

ANKARA (AA) - Ankara İçme Suyu 2'nci Merhale (Gerede Sistemi) Işıklı Regülatör Havzası Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara'ya yapılan yatırımlarla ilin mümbit toprakları suyla buluşturulurken, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etme ve derelerdeki taşkın riskini azaltma çalışmaları devam ediyor.

Ankara ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Ankara İçme Suyu 2'nci Merhale (Gerede Sistemi) Işıklı Regülatör Havzası Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı çalışmalarında sona yaklaşıldığını bildirdi.

Kurumun yatırımlarıyla Ankara'nın en önemli içme suyu kaynaklarından Işıklı Regülatör Havzası'nın korunması amacıyla Bolu'nun Gerede ilçesinde 8 bin 200 metreküp/gün kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisi yapıldığı bilgisini veren Yıldız, Gerede'nin evsel atık sularının arıtılması ve endüstriyel kaynaklı arıtılmış atık suların da havza dışına aktarılmasıyla Işıklı Regülatör Havzası'nda kirlilik oluşturabilecek atık su kaynaklarının bertaraf edilerek, Ankara'nın içme suyu kaynaklarına atık suların karışmasının önleneceği kaydetti.

Yıldız, "Bu sayede Ankara'ya temiz ve güvenilir içme suyu sağlanacaktır. Ankara İçme Suyu 2'nci Merhale Işıklı Regülatör Havzası Atıksu Arıtma Tesisi inşaatında yüzde 100 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup, işletmeye alma testlerinden sonra burası hizmete alınmış olacaktır. İş kapsamında tüm inşaat (çevre düzenlemesi hariç), elektrik, mekanik imalat tamamlanmıştır. Çevre düzenlemesi, SCADA yazılım çalışmaları ve işletmeye alma çalışmaları devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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