Gündem Ankaralıları susuz bırakan Mansur Yavaş, ASKİ’de bakın ne dolaplar çevirmiş
Gündem

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'li Mansur Yavaş Ankaralıları susuz bırakırken, ASKİ’de hayali 5 daire başkanlığı kurulduğu ve görev tanımı bile olmayan bu kadrolara mevzuata aykırı atamalar yapıldığı gün yüzüne çıktı.

Koltuk savaşları, rüşvet ve yolsuzluk skandallarıyla gündemi meşgul eden CHP, başta İstanbul ve Ankara'da yaşayan milyonlarca vatandaşın kabusu oldu.

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, Sayıştay tarafından ASKİ’de ortaya çıkarılan rezaleti paylaştı.

Karagöz şu ifadeleri kullandı:

5 hayali daire başkanı tespit edildi.

Makam aracı, makam odası, ödenek v.s gibi imkanlardan yararlanan başkanların faaliyet alanı yok.

İlgili daire başkanlarınının saha personeli de bulunmuyor.

ABB "Diğer görevleri yürütmek üzere" savunmasını verdi.

1
Yorumlar

Zeydan

Capsız

hasel

Seçim zamanı bu millet sana SU değil,ZIKKIM içirir Mansur efendi.Siz,milleti oyalamak için;heykel dikmeye devam edin.
