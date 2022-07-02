Ankaralı ölüyor Mansur göbek atıyor!

Hizmet değil laf üreten, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yandaşlarına peşkeş çeken CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 3 yıllık beceriksizliğini anlatmak için belediye kesesinden eğlenceler düzenlerken, son 5 ayda Ankara’da yaşanan sel felaketlerinde 7 kişi öldü bir kişi ise kayıp oldu. Göreve geldiği günden beri Ankaralıların emeğini heykele ve eğlenceye yatıran, yaşanan ölümler karşısında suçu iklim değişikliğine ve geçmiş yönetime atarak, 3. yıl eğlencesinde hiçbir şey olmamış gibi göbek atması pişkinliğin bu kadarına pes dedirtti.

Arpalığa döndü

Yaşanan ölümlere rağmen tam gaz eğlenen ve belediyeyi zillet arpalığına çeviren CHP’li Yavaş’ın, “hortumu yandaşlarına bağlamış” dedirten peşkeşlerden bazıları şöyle:

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından açılan, ‘İstasyon Caddesi Alternatif Yol Projesi Sanat Yapıları Yapım İşi’ ihalesini, 107 milyon bedelle sözde Millet İttifakındaki ortağı İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar’ın sahibi olduğu Oğuz Ata Mimarlık firmasına verdi.

Yavaş’ın emrindeki ASKİ, BELKO, ANFA ve PORTAŞ gibi belediye iştirakleri, kendi aralarında düzenledikleri ihaleleri yasalara aykırı şekilde 3. şirketlere paslayarak 6 ihalede belediyeyi toplamda 655 milyon lira zarara uğrattı.

Konsere 2 ayda 2 milyon

İki yılda belediyeyi 3 milyar 45 lira borçlandıran Yavaş, sadece iki aylık konser faturası için 12 yandaş sanatçıya 2 milyon 880 bin TL ödedi.

31 Mart 2019’da göreve gelen ve 4 Nisan 2019 tarihinden itibaren kadrolaşmaya başlayan CHP’li Yavaş, 3 yılda yaklaşık 15 bin yandaşı işe alarak, Ankara’da tarihinde kadrolaşma rekoru kırdı. Yavaş, CHP’nin kanalı Halk TV personelinin yediği 30 bin liralık yemeğin faturasını ise Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki BEL-PA A.Ş.’ye ödetti.

Asıl felaket kendisi

CHP’li Yavaş’ın Ankara için en büyük şanssızlık olduğunu söyleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Başkanı Ercan Kınacı, tepkisini şöyle dile getirdi: “Ankara selle boğuşurken sokaklarda görünmeyen Mansur Yavaş bunu farklı gerekçelerle üzerinden atmaya çalışıyor. Gerekli tedbirler alınmış olsa, rögarların temizliği yapılmış olsa, ya da sel gelecek yerlere önceden önlemler alsa belki de bu kayıplar yaşanmayacaktı. Tabii Belediye Meclisi’nde dahi görmediğimiz Sayın Yavaş, sokakta da yok. Ekip noktasında sıkıntısı var. Yağmura hazırlık yok. Neticesinde sonuç bu. Selden sonra Ankara için en büyük şanssızlık Ankara’nın başında Yavaş’ın olması.”

7 kişi öldü

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Meclis Üyesi Sinan Burhan ise, şu değerlendirmede bulundu: “Mansur Yavaş ‘halkın parasını har vurup harman savurmayacağız’ dedi. ‘İsrafı engelleyeceğiz’ dedi. Geldiği günden bugüne sürekli konser verdi, Yandaş sanatçılara para akıttı. Fonlu medyaya reklam yağdırdı. Kendilerine yakın şirketlere milyonlarca liralık adrese teslim ihale pasladı. Ehliyet liyakat dedi 15.000 partiliyi işe aldı. Hani israfı engelleyecekti? Hani halka yatırım yapacaktı? Dediklerinin hiçbirini yapmadı Ankara’da 7 vatandaşımız selden dolayı vefat etti. Altyapı eksikliği ve Yavaş’ın beceriksizliği bu durumun tek nedenidir. Çünkü CHP 3 yıldır tek bir kanal yapmadı, tek bir boru döşemedi. Sonra da selde yardım isteyen bir esnafa ‘valiliğe gidin, ATO’ya gidin’ diyor. Kendisi de düzenlediği eğlencelerde göbek atıyor. Bu şehrin başkanı sizsiniz. Geçmiş dönemi bırakıp, ne zaman çalışmaya başlayacaksınız?”