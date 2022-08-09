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Spor Ankaragücü sahasında 3 puanı kaçardı
Spor

Ankaragücü sahasında 3 puanı kaçardı

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında ligin yeni ekibi Ankaragücü sahasında Konyaspor'la berabere kalarak 3 puanı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 00:05:00 -
Ankaragücü sahasında 3 puanı kaçardı

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Ankaragücü sahasında Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'in ilk hafta maçında Konyaspor deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oldu. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından her iki takımda sezonun ilk maçında birer puan aldılar.

Gelecek hafta Ankaragücü deplasmanda Gaziantep FK'yla karşılaşacak. Konyaspor da sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

MKE Ankaragücü: 0 - Arabam.com Konyaspor: 0

Stat: Eryaman

Hakemler: Bahattin Şimşek, Ömer Tevfik Özkoç, Cemil Tunç

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Oğuz Ceylan, Atakan Çankaya, Mujakic, Marlon, Abdullah Durak (Dk. 83 Diack), Zahid, Chatzigiovanis (Dk. 68 Ariyibi), Pedrinho (Dk. 68 Ali Kaan Güneren), Beridze (Dk. 61 Jese), Macheda (Dk. 61 Ali Sowe)

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz (Dk. 86 Cebrail Karayel), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 46 Muric), Rahmanovic (Dk. 46 Bruno Paz), Bytyqi (Dk. 86 Amilton), Cikalleshi (Dk. 72 Muhammet Demir)

Sarı kart: Dk. 90+4 Oğuz Ceylan (MKE Ankaragücü)

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