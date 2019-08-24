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Ankaragücü- Kayserispor maçı kaç kaç bitti 24 Ağustos Süper lig 2. Hafta Ankaragücü- Kayserispor maç sonucu öğren

Ankaragücü- Kayserispor maçının skoru merak eden sporseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig'in 2. haftasında Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda Kayserispor'u ağırladı. Ali Şansalan'ın yönettiği karşılaşmanın kaç kaç bittiği merak ediliyor. Ankaragücü geçen sezon Kayserispor karşısında her iki maçıda kazandı Ankaragücü- Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Ankaragücü- Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Süper lig 2. hafta Ankaragücü- Kayserispor maç sonucu öğren

24 Ağustos 2019 Cumartesi 20:36
Ankaragücü- Kayserispor maçı kaç kaç bitti 24 Ağustos Süper lig 2. Hafta Ankaragücü- Kayserispor maç sonucu öğren

Ankaragücü- Kayserispor maçının skoru merak eden sporseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig'in 2. haftasında Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda Kayserispor'u ağırladı. Ali Şansalan'ın yönettiği karşılaşmanın kaç kaç bittiği merak ediliyor. Ankaragücü geçen sezon Kayserispor karşısında her iki maçıda kazandı Ankaragücü- Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Ankaragücü- Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Süper lig 2. hafta Ankaragücü- Kayserispor maç sonucu öğren

Ankaragücü- Kayserispor maç sonucu

Ankaragücü- Kayserispor 1-0

İşte maçın dakika dakika detayları...

59'
Gol pasını veren isim Hector Canteros.


59'
Gol! Dever Orgill kafa vuruşuyla Ankaragücü takımını öne geçiren golü attı. 1-0.

 

54'
Pedro Mendes yaptığı kafa vuruşunda isabet bulamıyor.


54'
Maçın hakemi Ali Sansalan, Kayserispor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

49'
Wilfred Moke şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor. Osmanlı Stadyumu Stadı'nda skor değişmedi.


46'
Osmanlı Stadyumu Stadı'nda yan hakemin ofsayt bayrağı havada. Bayrak, deplasman takımıdan Pedro Mendes için kalkıyor.


46'
Ankaragücü takımı oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sahadan çıkan oyuncu Mehmet Sak, giren oyuncu Tiago Pinto.


46'
Maçın ikinci yarısı başlama vuruşuyla başladı.


İlk 45 dakika sona erdi.


45+3'
Kaleyi bulmayan şut! Şansını deneyen oyuncu Kayserispor takımında Bernard Mensah.


45+1'
Maçın hakemi Ali Sansalan Osmanlı Stadyumu Stadı'nda en az 3 dakikalık uzatmayı işaret ediyor.


43'
Sarı kart! Ali Sansalan sarı kartını Atila Turan için kullandı.


42'
Kayserispor takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Miguel Lopes.


40'
Benoit Poulain kafa vuruşunda isabet bulamıyor. Osmanlı Stadyumu Stadı'nda skorda değişiklik yok.


40'
Korner kazanan takım Kayserispor. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Ben Rienstra.


38'
Maçın hakemi, sarı kartını Aydın Karabulut için kullandı.


37'
Tedavi görüp bir süre kenarda bekleyen İlhan Parlak tekrar oyunda.


37'
Osmanlı Stadyumu stadında tedavi için saha kenarına gelen Silviu Lung, şimdi tekrar sahada.


37'
Müsabaka kaldığı yerden devam edecek.


36'
Kayserispor takımında sakatlık geçiren oyuncu Silviu Lung. Sağlık görevlileri sahada.


36'
İlhan Parlak yerden kalkamıyor. Tedavisi için oyun durmuş durumda.


31'
Ofsayt! Deplasman takımı hücumunda orta hakem ofsayt düdüğünü çalıyor.


30'
Osmanlı Stadyumu stadında, Kayserispor takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.


28'
Ankaragücü takımı İlhan Parlak ile gole çok yaklaştı ancak kaleyi bulan şut ağlarla buluşmadı.


20'
Ofsayt! Ankaragücü atağı, hakem Ali Sansalan tarafından çalınan ofsayt düdüğü ile sonlanıyor.


18'
Kaleyi bulmayan şut. Şutun sahibi Hector Canteros.


15'
Atila Turan, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak Ankara şehrinde skor değişmedi.


14'
Ofsayt! Yan hakemin bayrağı havada. Ev sahibi atağı ofsayt nedeni ile kesiliyor.


13'
Osmanlı Stadyumu Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Wilfred Moke ancak isabet yok.


12'
Brice Dja Djedje isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, Ankara şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.


9'
Osmanlı Stadyumu stadında, Ben Rienstra sahanın sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.


7'
Ankaragücü takımında Wilfred Moke çektiği şutta kaleyi bulamıyor.


5'
Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Ankaragücü takımında şutu çeken oyuncu Dever Orgill.


4'
Ankaragücü takımı kaleyi bulan şut ile gole yaklaştı ancak skor değişmedi. Şutu çeken oyuncu Aydın Karabulut.


3'
Umut Bulut kaleyi bulan vuruşundan gol çıkartamıyor.


2'
İsabetsiz şut! Kayserispor Umut Bulut ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.


1'
Maçın hakemi Ali Sansalan başlama düdüğünü çaldı.


Takımların ilk 11'leri belli oldu.


Ankaragücü evinde oynadığı son 7 maçta hiç mağlubiyet almadı.


Ankaragücü geçen sezon Kayserispor karşısında her iki maçıda kazandı (3-1 evinde; 2-0 deplasmanda).


Her iki takımın kendi aralarında oynadığı toplam 12 maçta, Ankaragücü kendi sahasında 4 maç kazandı, 4 maç beraberlik ile sonuçlandı, Kayserispor ise 4 galibiyet alabildi. Takımların gol averajlarına bakıldığında 26-21 ile Kayserispor takımının üstünlüğü görülmektedir.

 

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 20:38
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