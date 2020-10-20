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Spor Ankaragücü-Hatayspor maçı oynanacak mı?
Spor

Ankaragücü-Hatayspor maçı oynanacak mı?

Hatayspor karantinada mı? | Ankaragücü-Hatayspor maçı ne zaman? Koronavirüs salgını spor dünyasını da olumsuz etkiliyor. Hatayspor'da koronavirüslü oyuncu sayısı bir hayli fazla olduğu için Erzurumspor maçı ertelenmişti. Peki, Ankragücü-Hatayspor maçı oynanacak mı? | Hatayspor'da kaç futbolcuda koronavirüs var? | Hatayspor karantinada mı? | Hatayspor maçı neden oynanmadı?

Yeniakit Publisher
2020-10-20 09:41:00 -
Ankaragücü-Hatayspor maçı oynanacak mı?

Koronavirüs salgını tüm dünyaya kabus yaşatmaya devam ediyor. Hayat atılan normalleşme adımlarıyla birlikte biraz da olsa hareketlendi Elbette başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere uzmanlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına kesinlikle uyulması gerektiğini belirtiyor. Salgın ülkemizde spor dünyasını da etkiliyor. Pek çok takımda koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncu bulunuyor. Hatayspor’da ise COVİD-19 testi pozitif çıkanların sayısı bir hayli fazla. Peki, Hatayspor-Erzurumspor maçı neden oynanmadı? | Hatayspor karantinada mı?

Ankaragücü-Hatayspor maçı oynanacak mı?

Hatayspor'da 17 futbolcu, teknik direktör Ömer Erdoğan ve 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı. Takımda sahaya çıkacak oyuncu sayısı 14'ün altına çıkınca da Hatayspor-Erzurumspor maçı ertelendi. Ligin 6. haftasında oynanması planlanan Ankaragücü-Hatayspor maçı ise Güney ekibinin karantinada olması sebebiyle ertelendi. Konu hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Süper Lig'in 6. Haftasında oynanması gereken MKE Ankaragücü - Atakaş Hatayspor müsabakası, Atakaş Hatayspor Kulübü'nün A Takım Listesindeki Covid-19 PCR test sonuçları negatif olan oyuncu sayısının Covid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ta belirtilen sayının altına düşmüş olması ve karantina süreleri de dikkate alınarak ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Müsabaka Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenecek ileri bir tarihte oynanacaktır.

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