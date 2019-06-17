Ankara’dan Van’a ‘Biz Anadoluyuz’ projesi

İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Biz Anadoluyuz Projesi” kapsamında iller arası öğrenci gezileri sürerken, Ankara’dan 44 öğrenci Van’ı gezdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonluğunda Ankara’dan 44 öğrenci, ‘Biz Anadoluyuz’ projesi kapsamında Van’a geldi. Orta öğretim 6,7 ve 8’inci sınıf öğrencilerinden oluşan kafilenin 3 gün Van’da misafir edileceğini ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, “Bu projedeki amacımız, ilimizin tarihi ve doğal güzelliklerini dışardan gelen öğrencilerimize ve gençlerimize tanıtmak, gençlerin birbirleriyle kaynaşmasını sağlamaktır. İlimizin tarihi ve turistik yerlerini gezen öğrencilerimiz aynı zamanda program dahilinde şehit aileleri, yaşlı ve esnaf ziyaretlerinde de bulundu. Çok güzel birliktelikler yaşandı. Umuyorum ki bu geziler hem illerin tanıtılması açısından hem de gençlerin kaynaşması açısından çok olumlu olmuştur. Ben projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.