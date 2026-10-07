Ankara’dan Riyad’a Savunma Kalkanı: Mehmetçik, Suudi Arabistan yolcusu

TAHSİN HAN

Türkiye, İran destekli Şia Husi milislerinin artan füzeli ve insansız hava araçlı saldırılarına karşı Suudi Arabistan’a yönelik askeri desteğini yeni bir seviyeye taşımaya hazırlanıyor.

Londra merkezli Middle East Eye’ın (MEE) Türk yetkililere ve planlamaya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Türkiye, önümüzdeki haftalarda Riyad’a ek askeri personel, teknik ekip, deneyimli pilotlar, savaş uçakları ve gelişmiş hava savunma sistemleri konuşlandırmayı hedefliyor.

Haberde aktarılan bilgilere göre söz konusu adım, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma İttifakı çerçevesinde atılıyor. Üç ülke tarafından yapılan ortak açıklamada, ittifak kapsamındaki ortak savunma taahhütlerinin derhal uygulamaya konulacağı ve hızlı konuşlandırmayı sağlamak amacıyla kararlaştırılan askeri güç ve yeteneklerin Riyad yönetimine sunulacağı ifade edildi.

ENERJİ TESİSLERİ VE KUTSAL MEKANLAR ÖNCELİKLİ

Ankara’nın planlarına hakim Türk yetkililer, Türkiye’nin enerji tesisleri dahil kritik altyapıları korumak üzere geçen yıldan bu yana Suudi Arabistan’da teknik ekipler, hava savunma sistemleri ve elektronik harp ekipmanları bulundurduğunu belirtti. Ancak önümüzdeki süreçte savunma desteğinin kapsamı genişletilecek. Üst düzey bir Türk yetkili, yeni paket kapsamında ek ekipman, teknisyen, acil müdahale ekipleri ve bu unsurlara eşlik edecek muharip birliklerin sevk edileceğini bildirdi.

TESKERE MECLİSE GELECEK

Yetkililer, iki ülke arasında 2010 yılında imzalanan askeri eğitim anlaşmasının sınırlı sayıdaki teknik personelin varlığına imkan tanıdığını, ancak yeni ve geniş kapsamlı askeri sevkiyatlar ile Mekke Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi için Türk Anayasası gereğince TBMM onayının şart olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Yeşiltaş da konuya ilişkin değerlendirmesinde, tezkere veya anlaşmanın önümüzdeki 30 gün içinde meclis gündemine gelmesinin muhtemel olduğunu kaydetti. Yeşiltaş, Türkiye’nin ilk katkısının Yemen’e muharip güç göndermekten ziyade, Suudi Arabistan topraklarında hava savunma, İHA karşıtı sistemler ile istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) unsurları şeklinde gerçekleşmesinin yüksek ihtimal olduğunu belirtti.

TÜRKİYE, SUUDİ’YE ÜS KURDU

TBMM’den onay çıkmasının ardından sınırlı sayıda Türk özel kuvvetler mensubunun yanı sıra Husi İHA ve balistik füzelerine karşı koymak amacıyla deneyimli pilotlar ve savaş uçaklarının Suudi Krallığı’na sevk edilmesi planlanıyor. Türk ordusunun ana görevi; Doğu-Batı petrol boru hattının batı kesimini, başkent Riyad’ı ve kutsal şehirleri korumak olacak. Türk birlikleri, Suudi ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla ortak koordinasyon üssünde çalışırken, Türkiye’ye ait ayrı bir komuta üssü de bulunacak.

ANA HEDEF SUUDİ’Yİ KORUMAK

Yetkililer, Ankara’nın Yemen’deki iç savaşa doğrudan müdahil olma ya da büyük bir kara gücü gönderme niyeti taşımadığını, ana amacın Suudi Arabistan’ın güvenlik ağını desteklerken risk düzeyini kontrollü tutmak ve diplomatik çözüm arayışlarına zaman kazandırmak olduğunu altını çizerek belirtti. Husiler ise Mekke ve Medine gibi kutsal şehirleri hedef aldıklarına yönelik iddiaları kesin bir dille reddediyor, ancak bu kentlerde bir çok patlama yaşandı.