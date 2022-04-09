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Yerel Ankara'daki eziyet pazartesi son buluyor
Yerel

Ankara'daki eziyet pazartesi son buluyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi; yaptığı yanlıştan dönerek, Sincan ve Etimesgut'tan Kızılay'a direkt ulaşım sağlayan seferleri yeniden başlatıyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 16:37:00 -
Ankara'daki eziyet pazartesi son buluyor

YENİ AKİT  ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin; Sincan ve Etimesgut'tan EGO'dan sonra özel halk otobüsleriyle (ÖHO) Eskişehir Yolu üzerinden Kızılay'a direkt ulaşımı sona erdirmesi tepki toplamıştı.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Av. Fatih Ünal, “Mart ayı Meclis Toplantılarında Etimesgut ve Sincan'dan Kızılay'a gelen Otobüs Hatlarının kaldırılmasını eleştirmiş, bu yanlıştan geri dönülmesini dile getirmiştik. 11 Nisan Pazartesi günü itibari ile Hatlar tekrar eski düzeninde hizmet verecek” dedi.

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