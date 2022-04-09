Ankara'daki eziyet pazartesi son buluyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi; yaptığı yanlıştan dönerek, Sincan ve Etimesgut'tan Kızılay'a direkt ulaşım sağlayan seferleri yeniden başlatıyor.
YENİ AKİT ANKARA
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin; Sincan ve Etimesgut'tan EGO'dan sonra özel halk otobüsleriyle (ÖHO) Eskişehir Yolu üzerinden Kızılay'a direkt ulaşımı sona erdirmesi tepki toplamıştı.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Av. Fatih Ünal, “Mart ayı Meclis Toplantılarında Etimesgut ve Sincan'dan Kızılay'a gelen Otobüs Hatlarının kaldırılmasını eleştirmiş, bu yanlıştan geri dönülmesini dile getirmiştik. 11 Nisan Pazartesi günü itibari ile Hatlar tekrar eski düzeninde hizmet verecek” dedi.