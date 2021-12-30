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Gündem Ankara'da yeni zam kararı alındı
Gündem

Ankara'da yeni zam kararı alındı

Seçim öncesi "Başkenti hizmetle tanıştıracağım" diyen CHP'li Mansur Yavaş idaresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi zam teklifi UKOME'de karara bağlandı. Belirlenen yeni fiyat tarifesiyle tam biniş 3,25 liradan 4,5 liraya, 1,75 lira olan öğrenci biniş ücreti 2,5 liraya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 19:21:00 - 2021-12-30 19:24:16
Ankara'da yeni zam kararı alındı

Başkentte toplu taşıma ücretlerinde yapılan fiyat artışı ile ANKARAY, Metro, EGO otobüsleri, validatör olan özel halk otobüsleri (ÖHO) ve özel toplu taşıma araçlarında (ÖTA) tam biniş 4,5, öğrenci biniş ücreti 2,5 lira olurken, transfer ücreti bu tutarların yarısı olarak belirlendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO Genel Müdürlüğünün yeni toplu taşıma tarifesine ilişkin hazırladığı teklif, Ulaşım Koordinasyon Merkezince (UKOME) karara bağlandı.

Buna göre, 3,25 lira olan Ankarakart tam biniş ücreti 4,5 lira, 1,75 lira olan öğrenci biniş ücreti 2,5 lira oldu.

Öğrencilerin 200 biniş karşılığında 60 liraya satın aldığı abonman uygulaması, 225 biniş için 75 lira olarak karara bağlandı.

Transfer ücretleri ise bu tutarların yarısı olarak belirlendi.

Yeni tarife, ANKARAY, Metro, EGO otobüsleri ile validatör olan ÖHO ve ÖTA'da 5 Ocak 2022'den itibaren uygulanmaya başlanacak.

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Yorumlar

Fsm

Mazot ve benzin fiyatını reyiz indirsin ertesi günü sayın M. Yavaş ulaşımda indirime gider. Reyiz artık yeter zam yapma... Bittik...
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TC Bursa

Akaryakıta gelen bu kadar zamdan sonra ne olacaktı? Ne oldu dolar düştü herkese indirim yap baskısı yapılırken akaryakıt niye düşmedi? Üstüne bugün yine zam bekleniyor.
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