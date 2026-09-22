Ankara'da üç arkadaşını öldüren zanlı, teslim ol çağrısına uymayıp intihar etti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Anadolu Caddesi 500. Sokak'taki bir apartman dairesinde 21 Eylül akşam saatlerinde Mehmet Emre Çalı (28), ağabeyi Emre Çalı (29) ve Mehmet Büyükırmak (35) hayatını kaybetti. İddialara göre birlikte uyuşturucu madde kullanan dört arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı; tartışmanın alevlenmesi üzerine Kadir Çiçek (30), üç arkadaşına bıçak ve tabancayla saldırarak onları öldürdü.

Olay yerinden ayrılan Çiçek, polis kovalamacasının ardından saklandığı binada intihar etti. Komşusu Yaşar Yazar, zanlının peşindeki polislere üç kişiyi öldürdüğünü söyleyip "Müebbet hapis yatamam" dediğini aktardı.

Bir süre sonra eve gelen ve açık bırakılan kapıdan içeri giren Çiçek'in diğer arkadaşları, üç kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cesetlerle karşılaşan bu kişilerin, olaydan birkaç saat önce ziyarete gelmek istediklerini Çiçek'e söylediklerini fakat başka kişilerle buluşacağı için kendilerini reddettiklerini söyledikleri öğrenildi. Olay yeri incelemelerinin ardından Çalı kardeşler ile Büyükırmak'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, polis ekiplerince şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Teslim ol çağrısına uymayıp başına ateş etti

İşlediği cinayetlerden birkaç saat sonra olay yerine gelen Kadir Çiçek'i polis ekipleri fark etti. Yaşanan kovalamaca nedeniyle bir apartmana saklanan zanlı, kendisine yapılan teslim ol çağrısına uymayarak tabancayla başına ateş etti. Çiçek'in cenazesi de incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Komşu Yaşar Yazar: "Kapımı çaldığında çok korktum"

Zanlının kapısını çaldığı komşulardan Yaşar Yazar, yaşananları şöyle anlattı: "Şüpheli şahıs kapımıza geldi. Çakmak istedi. O arada binadan içeriye gitti. Sabah saatleriydi. Ardından peşine polisler geldi. 'Ben polise el kaldıramam. Annemin babamın yüzünü yere eğdirdim. Üç kişiyi öldürdüm. Beni uyuşturucuya alıştırdılar. Müebbet hapis yatamam' dedi."

Silah seslerini duyduklarını belirten Yazar, "Bizim de psikolojimiz etkilendi bu olaydan. Kapımı çaldığında çok korktum. Delikten kim olduğuna baktım. Evde iki çocuğum vardı. Madde bağımlısı gibi hali vardı. Bize zarar vermesinden endişe ettik" dedi.

"İçeride uyuşturucu madde kullandıkları söyleniyor"

Olay sırasında evde olduklarını söyleyen komşulardan Aynur Yılmaz ise "Çocuklar silah sesi duymuş. İlk başta ne olduğunu anlamadık. Üç kişinin vurulduğunu duyduk. Nedenini bilmiyoruz. İçeride uyuşturucu madde kullandıkları söyleniyor" diye konuştu. Yılmaz, mahallede daha önce böyle bir olayla karşılaşmadıklarını, olaya karışanları da tanımadıklarını söyledi.

Çalı kardeşlerin Akyurt'un Karacalar Mahallesi'nde toprağa verileceği, hayatını kaybeden diğer kişilerin nereye defnedileceğinin ise henüz netleşmediği aktarıldı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturmaların sürdüğü belirtildi.