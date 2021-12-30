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Gündem Ankara'da tır kazası: 3 yaralı
Gündem

Ankara'da tır kazası: 3 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 14:17:00 -
Ankara'da tır kazası: 3 yaralı

Kaza, Sabah saatlerinde Sincan'ın Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ferhan E., 06 BF 9945 plakalı aracıyla virajı dönmek isterken Atakan A. kontrolündeki 06 PAA 39 plakalı tırla çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Otomobilde bulunan sürücü Ferhan E. ile beraberindeki yolculardan Hasan E. ve Hatice E. ağır yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken, hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

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