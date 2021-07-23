Ankara'da tıp öğrencisi Onur Eker ölü bulundu!

Ankara’nın Pursaklar ilçesi Yeşilova Mahallesi’ndeki dedesinin yanına bayram tatili için giden Onur Eker (20), dedesiyle birlikte bayramın birinci günü öğle saatlerinde kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardı. Bu sırada koyun dağlık alana doğru kaçtı.

Onur ve dedesi, koyunun peşinden gitti. Onur Eker bir daha geri dönmeyince ekiplere haber verildi. Arama - kurtarma ekipleri, bayramın ilk günü Eker'in bulunması için çalışma başlattı.

Arama çalışmalarına 150’den fazla görevli personel katılırken özel harekat, çevik kuvvet, motorlu yunus polisler de çalışmalara katıldı.

Ankara’nın Pursaklar ilçesi Yeşilova Mahallesi’ndeki dedesinin yanına bayram tatili için giden Onur Eker (20), dedesiyle birlikte bayramın birinci günü öğle saatlerinde kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardı. Bu sırada koyun dağlık alana doğru kaçtı.

Onur ve dedesi, koyunun peşinden gitti. Onur Eker bir daha geri dönmeyince ekiplere haber verildi. Arama - kurtarma ekipleri, bayramın ilk günü Eker'in bulunması için çalışma başlattı.

Arama çalışmalarına 150’den fazla görevli personel katılırken özel harekat, çevik kuvvet, motorlu yunus polisler de çalışmalara katıldı.

Ekiplerin yaklaşık 50 kilometrekarelik alan içerisinde yaptığı havadan ve karadan arama çalışmalarının ardından bugün akşam saatlerinde Eker'in cansız bedeni, son görüntüsünün çekildiği bölgeye yakın noktada bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken gencin ölüm nedenini otopsi belirleyecek.