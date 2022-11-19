Ankara'da tarlasında yetiştirdi! Görenlerin ağzı bir karış açık kaldı
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yaşayan üretici İbrahim Aktaş'ın kendisine ait tarlasında yetişen mandalinalar görenleri hayrete düşürdü.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yaşayan üretici İbrahim Aktaş'ın kendisine ait tarlasında yetişen mandalinalar görenleri hayrete düşürdü.
Yapılan araştırmalara göre Karaköy Mahallesi'ndeki mikroklima özelliğinden dolayı kışları sert geçmediğinden ötürü tropikal meyvelerin yetişebildiği öğrenildi.
Geçmişten günümüze mahallede yapılan çeltiğin yanı sıra antepfıstığı, zeytin, hünnap, lavanta, Trabzon hurması, yenidünya gibi meyvelerin yetiştirildiği öğrenilirken mandalinanın da yetişmesi görenleri hayrete düşürdü.