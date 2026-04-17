Yerel Ankara’da takside dehşet! Arkadaşını tabancayla vurdu
Yerel

Ankara'da takside dehşet! Arkadaşını tabancayla vurdu

DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ankara'da takside dehşet! Arkadaşını tabancayla vurdu

Ankara’nın Mamak ilçesinde ticari takside çıkan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre bir kişi, tartıştığı arkadaşını tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Ankara’da gece saatlerinde yaşanan silahlı olay, büyük paniğe neden oldu. Mamak ilçesi Fahri Korutürk Mahallesi’nde meydana gelen olayda, aynı takside yolculuk yapan iki arkadaş arasında çıkan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü.

İddiaya göre Furkan Ş. ile Umutcan G., ticari taksiye yolcu olarak bindikten sonra henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Yolculuk sırasında büyüyen gerginlik, taksi içinde arbede yaşanmasına yol açtı.

 

Anakara'nın Mamak ilçesinde ticari takside çıkan tartışmada arkadaşı Furkan Ş. tarafından tabanca ile vurulan Umutcan G. ağır yaralandı.

 

Olay, saat 22.00 sıralarında Fahri Korutürk Mahallesi 873'üncü sokakta meydana geldi. Furkan Ş. ve Umutcan G., 06 T 4433 plakalı taksiye yolcu olarak bindi. İki arkadaş bir süre yolculuk yaptıktan sonra aralarında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taksi içerisinde yaşanan arbede sırasında Furkan Ş., yanında bulunan tabanca ile arkadaşı Umutcan G.'ye ateş etti.

 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Umutcan G. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın şüphelisi Furkan Ş. ise polis ekiplerine teslim oldu. Olaya şahit taksi şoförü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Umutcan G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

