Ankara’da taksi ücretlerine ne kadar zam geldi?

Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediye başkanı olmasından sonra Ankaralılar hizmet beklerken zamla karşılaşıyor. Ankara'da otobüs ve dolmuşlara yapılan zamların ardından şimdi de taksi ücretlerine zam yapıldı. Peki Ankara’da taksi ücretlerine ne kadar zam yapıldı? Taksi ücretleri ne kadar oldu? İndi bindi taksi ücreti ne?

Mansur Yavaş, Ankara’da zam atağına geçti. İstanbul'da taksimetre ücretleri 4'TL'den 5 TL'ye çıkmıştı. CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu zam yapar da Mansur Yavaş Ankara’da zam yapmaz mı? Ankara’da toplu taşımanın ardından taksilerle ve servis ücretlerine de zam geldi. Pazartesinden itibaren geçerli olacak zamlı tarifeyle taksimetre açılış ücreti 4 TL’den 4.60 TL’ye yükseltildi. Kilometre başı ücret ise 3TL'den 3,40 TL'ye yükseltildi. Servis ücretleri mesafeye göre yüzde 11 ila 13 arasında zamlandı. Belko Air’in zam talebi ise kabul edilmedi.

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