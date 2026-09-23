Ankara'da şüpheli ölüm: Park halindeki otomobilde 2 ceset bulundu!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ankara’nın Çubuk ilçesinde park halindeki bir otomobilde iki kişinin cansız bedeni bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir süredir park halinde bulunan 06 FU 7548 plakalı araçta bulunan 2 kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
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