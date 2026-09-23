  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Nedim Şener paylaştı! Ruhi Çenet olayının perde arkasında dikkat çeken detaylar “Yunanistan Pitbull’dur” diyen kolpacı Yunan’a: İte bak ite! Denize dökülen dedelerini otur da bir daha dinle! Selma Savcı çok sert eleştirdi: ‘Bu Tilki zırcahilin teki’ Medya kuruluşları nasıl gördü? Başkan Erdoğan dünya basınını salladı Adalar Belediyesi'nde seçim sonuçlandı Türkiye firarilere yurt dışını dar ediyor: 76 suçlu paketlenip getirildi 148 itfaiyeci adayı zorlu eğitimden geçiyor! Komandoları aratmıyorlar Bir tarafta Gazze'nin acısı, diğer tarafta Boğaz'ın eğlencesi Erdoğan'ın BM'deki sözleri büyük ilgi gördü: "Biz susarsak tarih susmayacak" Ekrem’in makam aracı davası başladı
Gündem Ankara'da şüpheli ölüm: Park halindeki otomobilde 2 ceset bulundu!
Gündem

Ankara'da şüpheli ölüm: Park halindeki otomobilde 2 ceset bulundu!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ankara'da şüpheli ölüm: Park halindeki otomobilde 2 ceset bulundu!

Ankara’nın Çubuk ilçesinde park halindeki bir otomobilde iki kişinin cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir süredir park halinde bulunan 06 FU 7548 plakalı araçta bulunan 2 kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Demir çubukla vahşi cinayet örtbas mı edildi! Dorukhan Büyükışık dosyasında şoke eden delil skandalı!
Demir çubukla vahşi cinayet örtbas mı edildi! Dorukhan Büyükışık dosyasında şoke eden delil skandalı!

Gündem

Demir çubukla vahşi cinayet örtbas mı edildi! Dorukhan Büyükışık dosyasında şoke eden delil skandalı!

1960 Moda cinayetinin kan donduran gerçeği: Yargı zulmü 95 gün sonra çöktü
1960 Moda cinayetinin kan donduran gerçeği: Yargı zulmü 95 gün sonra çöktü

Yaşam

1960 Moda cinayetinin kan donduran gerçeği: Yargı zulmü 95 gün sonra çöktü

Nikah işlemi için tahlil vereceklerdi: Biri mezara gitti diğeri cezaevine
Nikah işlemi için tahlil vereceklerdi: Biri mezara gitti diğeri cezaevine

Gündem

Nikah işlemi için tahlil vereceklerdi: Biri mezara gitti diğeri cezaevine

Fuhuş çetesine darbe! 15 gözaltı: ‘Masöz aranıyor’ ilanıyla ahlaksızlık!
Fuhuş çetesine darbe! 15 gözaltı: ‘Masöz aranıyor’ ilanıyla ahlaksızlık!

Gündem

Fuhuş çetesine darbe! 15 gözaltı: ‘Masöz aranıyor’ ilanıyla ahlaksızlık!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23