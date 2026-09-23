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Tezgâhlarda palamut bereketi: Fiyatlar 50 liraya kadar düştü!

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Tezgâhlarda palamut bereketi: Fiyatlar 50 liraya kadar düştü!

Karadeniz’de av sezonunun açılmasıyla bol miktarda yakalanan palamut, Bartın’daki balık tezgahlarında fiyatları etkiledi.

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Foto - Tezgâhlarda palamut bereketi: Fiyatlar 50 liraya kadar düştü!

Denizden kasalarla çıkarılan palamutlar, kentteki balıkçı tezgahlarında satışa sunuldu.

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Foto - Tezgâhlarda palamut bereketi: Fiyatlar 50 liraya kadar düştü!

Bolluk sayesinde palamudun fiyatı tanesi 50 liraya kadar düştü. Fiyatların düşmesi tüketicilerin balığa ilgisini artırdı. Taze balık almak isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren balıkçıların yolunu tuttu. Bu nedenle tezgahlarda yoğunluk oluştu.

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Foto - Tezgâhlarda palamut bereketi: Fiyatlar 50 liraya kadar düştü!

"SEZONA BEREKETLİ BAŞLADIK": Balıkçı Talip Saraç, palamut sezonunun hareketli başladığını söyledi. Sezonun ilk günlerinde önemli miktarda palamut avladıklarını belirten Saraç, teknelerle yaklaşık 3 bin kasa palamut yakalandığını kaydetti.

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Foto - Tezgâhlarda palamut bereketi: Fiyatlar 50 liraya kadar düştü!

Saraç, Karadeniz'deki bolluğun tezgahlara da yansıdığını, avın bereketli geçmesinin hem balıkçıları hem de vatandaşları memnun ettiğini dile getirerek, "Ekim ayının 15'inden sonra hamsi ve çinekop avında da bolluk bekliyoruz. Sezonun diğer balık türleri açısından da bereketli geçmesini umut ediyoruz." dedi.

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