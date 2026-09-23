Tezgâhlarda palamut bereketi: Fiyatlar 50 liraya kadar düştü!

Saraç, Karadeniz'deki bolluğun tezgahlara da yansıdığını, avın bereketli geçmesinin hem balıkçıları hem de vatandaşları memnun ettiğini dile getirerek, "Ekim ayının 15'inden sonra hamsi ve çinekop avında da bolluk bekliyoruz. Sezonun diğer balık türleri açısından da bereketli geçmesini umut ediyoruz." dedi.