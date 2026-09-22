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Gündem Türker Ertürk ve Orkun Özeller bön bön bakacak! YPG gitti Suriye polisi geldi
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Türker Ertürk ve Orkun Özeller bön bön bakacak! YPG gitti Suriye polisi geldi

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Türker Ertürk ve Orkun Özeller bön bön bakacak! YPG gitti Suriye polisi geldi

“Sınırımızda DEAŞ olacağına PYD olsun” diyen emeli amiral Türker Ertürk ve “YPG devlet kurdu bile, artık hiçbir güç karşısında duramaz” diyen emekli albay Orkun Özeller’in sözleri hafızalardaki yerini korurken, Suriye’de YPG’nin teslim bayrağı çektiği Haseke’de devlete bağlı askeri polisler göreve başladı.

Suriye askeri polisi daha önce YPG terör örgütünün işgali altında olan Haseke il merkezine konvoylar halinde girerek göreve başladı.

Suriye Savunma Bakanlığı, Askeri Polis İdaresine bağlı Haseke şubesinin açıldığını ve birliklerin kent içinde konuşlanmaya başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "(Haseke’deki) Askeri Polis şubesinin açılışı, doğu bölgesinden sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Samir Osu ve kentteki bazı subay ve yetkililerin katılımıyla gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, birliklerin bölgedeki güvenliğin sağlanması ve istikrarın güçlendirilmesi kapsamındaki görevleri çerçevesinde Haseke kent merkezinde görev alanını genişletmeye ve güvenlik noktalarını tesis etmeye başladığı kaydedildi.

 

Suriye resmi televizyon kanalı el-İhbariye muhabirinin aktardığına göre, Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Polis birliklerine ait araç konvoyu ile 2. Kolordu'ya bağlı bazı zırhlı araçlar, kentteki noktalarını sabitlemek ve askeri ihlallerin önüne geçmek için görevlerine başlamak üzere Haseke'ye giriş yaptı.

- Suriye iç güvenlik birimi daha önce şehre giriş yapmıştı

Suriye yönetimi ile feshedilen terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkesi ve kademeli entegrasyonu öngören bir mutabakata varılmıştı.

Suriye hükümeti, geçen aylarda, örgütün işgalindeki Haseke iline girerek, valilik, adliye, emniyet merkezi gibi devlet kurumlarını teslim almıştı.​​​​​​​

Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimine ait bir konvoy Şubat 2026’da Haseke il merkezine ve Aynularab ilçesinin güneyindeki Şuyuk köyüne giriş yapmıştı. İç güvenlik birimleri 1 Eylül'de Haseke kentine onlarca araçtan oluşan takviye güç göndermişti.

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