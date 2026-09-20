1960 Moda cinayetinin kan donduran gerçeği: Yargı zulmü 95 gün sonra çöktü

HAMİLE EŞİ VE 2 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLANDI: Mustafa hakkında tutuklama kararı verildi. 27 yaşındaki garson, 8 aylık hamile eşi Feride ile 2 yaşındaki oğlunu öldürmekle suçlanarak cezaevine gönderildi. Mustafa ise suçlamaları kabul etmiyordu. Eşini ve çocuğunu öldürmediğini söylüyor, cinayetin çözülmesi için aynı ismin bulunmasını istiyordu. Mustafa cezaevine gönderilmişti ancak Cinayet Masası dosyayı kapatmadı. Çünkü Mustafa’nın anlattığı ikinci kişi ihtimalini tamamen ortadan kaldıracak bir bulgu elde edilememişti. Polis Sabri’nin peşindeydi. ARAMALAR İSTANBUL SINIRLARINI AŞTI: Cinayetin üzerinden 33 gün geçmişti. Mustafa cezaevindeydi. Ancak onun ilk günden beri adını verdiği deniz eri Sabri’den hala iz yoktu. İstanbul’da yapılan aramalardan sonuç alamayan Cinayet Masası, bu kez Sabri’nin peşine Türkiye çapında düşmeye karar verdi. Fakat polisin elinde Sabri’nin aramalarda kullanılabilecek güncel bir fotoğrafı yoktu. Bunun üzerine daha sonra Türkiye’nin en ünlü karikatüristlerinden biri olacak Milliyet gazetesinin ressamı Bedri Koraman’dan yardım istendi. Sabri’nin eşkal bilgileri Koraman’a verildi. Ünlü karikatürist, anlatılan eşkâlden yola çıkarak aranan Sabri’nin iki ayrı temsili resmini çizdi. Polis bu resimleri çoğalttı ve Türkiye’nin dört bir yanındaki emniyet birimlerine gönderdi. Artık Sabri yalnızca İstanbul’da değil, ülke genelinde aranıyordu. Ancak Sabri’nin 33 gündür hiçbir yerde ortaya çıkmaması Cinayet Masası’nın önüne başka bir ihtimal daha çıkardı: Cinayetle bağlantısı olduğu için mi kaçıyordu? Mustafa ise cezaevinden aynı iddiasını sürdürüyordu: “Ben yapmadım.” Polis henüz bilmiyordu ama Bedri Koraman’ın çizdiği o resimlerden biri, aylar sonra Sabri yakalandığında onun cebinden çıkacaktı. MUSTAFA CEZAEVİNDE, SABRİ FİRARDA: Aradan haftalar geçti. Sabri’den hala haber yoktu. Cinayet Masası bir taraftan Mustafa hakkındaki soruşturmayı sürdürürken, diğer taraftan Sabri’yi aramaktan vazgeçmedi. Günler ilerledikçe Moda cinayeti daha karmaşık hale geliyordu. Bu belirsizlik 93 gün sürdü. Ve 93’üncü gün, Moda cinayetinin bütün seyrini değiştirecek gelişme yaşandı. Sabri’nin çizilen resmi, dönemin gazetelerinde de yayımlanarak vatandaşlar uyarılmıştı. Türkiye gündemini sarsan Moda cinayeti günlerce gazetelerde yazılıyor ve konuşuluyordu. İşte bu haberleri takip eden genç bir çocuk, Caddebostan’da Sabri’ye benzeyen birini gördü. Hemen balıkçılık yapan babasına söyledi. Baba ve balıkçı arkadaşları Sabri’ye benzeyen bu kişiyi yakalayarak, “Sabri sen misin?” diye sordu. Önce, “Hayır, ben değilim” diyen Sabri’yi tanıyan biri çıkınca hemen polise haber verildi. 93 gündür Cinayet Masası’nın peşinde olduğu Sabri, balıkçılar tarafından polise teslim edildi. Artık Moda cinayetinin başından beri adı geçen “ikinci adam” polisin elindeydi. CEBİNDEN KENDİ ARANMA RESMİ ÇIKTI: Sabri Sargın emniyete götürüldükten sonra üzerinde arama yapıldı. Cebinden 12 lira 50 kuruş çıktı. Ancak polislerin dikkatini çeken asıl şey para değildi. Sabri’nin cebinde bir de kendi resmi vardı. Bu, sıradan bir fotoğraf değildi. Cinayetten sonra Sabri’nin yakalanabilmesi için Bedri Koraman tarafından çizilen temsili resimdi. Polis bu resmi çoğaltmış ve Türkiye’deki emniyet birimlerine dağıtmıştı. Resim ayrıca gazetelerde defalarca yayımlanmıştı. İLK İFADESİYLE DOSYANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ: Sabri’nin yakalanması Moda cinayetinde bütün dengeleri değiştirdi. Cinayetin işlendiği günden beri Mustafa, eşini ve çocuğunu kendisinin öldürmediğini söylüyor ve Sabri’nin bulunmasında ısrar ediyordu. Şimdi Sabri yakalanmıştı. Sabri’nin ilk ifadesinde söyledikleri ise soruşturmayı yeni bir noktaya taşıdı. O gün gazetelere yansıyan ifadesine göre Sabri, cinayeti Mustafa ile birlikte işlediklerini iddia etti. Bu ifade, ilk bakışta Mustafa’nın üzerindeki şüpheleri ortadan kaldırmak yerine onu yeniden cinayetin içine çekiyordu. Bir tarafta 93 gündür cezaevinde bulunan ve “Ben yapmadım, Sabri’yi bulun” diyen Mustafa, diğer tarafta yakalandığında “Cinayeti Mustafa ile birlikte işledik” diyen Sabri vardı. Cinayet Masası’nın önünde şimdi birbirini suçlayan iki adam bulunuyordu. Hangisi doğruyu söylüyordu?