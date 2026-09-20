1960 Moda cinayetinin kan donduran gerçeği: Yargı zulmü 95 gün sonra çöktü

93 GÜN SONRA SORGU ODASINDAYDI: Sabri’nin Caddebostan’da balıkçılar tarafından yakalanıp polise teslim edilmesiyle, Moda cinayetinde 93 gündür aranan en önemli isim artık Cinayet Masası’nın elindeydi. Ancak Sabri yalnız değildi. Soruşturma sırasında polis Muharrem adlı bir kişiye daha ulaştı. Muharrem de gözaltına alınarak sorguya alındı. Sabri ve Muharrem ayrı ayrı sorgulandı. İfadeleri, olay yerindeki bulgular ve soruşturmanın ilk gününden itibaren toplanan bilgilerle karşılaştırıldı. Sorgular derinleştikçe, 25 Ocak 1960 gecesi Moda’daki evde yaşananların yanı sıra cinayetin arkasındaki neden de ortaya çıkmaya başladı. CİNAYETİN GERİSİNDEN ESKİ BİR HUSUMET ÇIKTI: Sabri ile Mustafa birbirlerini tesadüfen tanıyan iki kişi değildi. Akrabaydılar. Ancak ikilinin arasında geçmişten gelen bir mesele vardı. Sabri, Mustafa’nın kız kardeşiyle evlenmek istemişti. Mustafa ise bu evliliğe karşı çıkmıştı. Sabri bunu unutmadı. Yıllar sonra mahkeme dosyasına da yansıyan bilgilere göre Sabri, Mustafa’nın evliliğe karşı çıkmasını gurur meselesi haline getirmişti. 25 Ocak gecesi yaşanacakların gerisinde işte bu eski husumetin bulunduğu ortaya çıkacaktı. BARDA TANIŞTIĞI ADAMI YANINA ALDI: Yapılan soruşturmada cinayeti Sabri ile Muharrem’in işlediği belirlendi. Ortaya çıkan detaylar ise kan dondurucuydu. Soruşturmaya yansıyan bilgilere göre cinayetin işlendiği gece Sabri bir bardaydı. Burada daha önce tanımadığı Muharrem ile karşılaştı. İki adam tanıştı ve birlikte alkol almaya başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Sabri, yeni tanıştığı Muharrem’i de yanına aldı. İstikamet Moda’ydı. Sabri gideceği evi biliyordu. Üstelik aileyle akrabalığı bulunduğu için kapıyı açtırması ve eve girmesi de şüphe uyandırmayacaktı. İki adam birlikte Mustafa’nın evine gitti. Mustafa o sırada evde değildi. Evde 8 aylık hamile Feride ile 2 yaşındaki küçük oğlu vardı. BOĞARAK ÖLDÜRDÜLER: Sabri için o kapının açılması zor olmadı. Çünkü Feride kendisini tanıyordu. Karşısındaki kişi kocasının akrabasıydı. Bu nedenle Sabri, yanında Muharrem olduğu halde eve rahatlıkla girdi. Ancak eve girdikten sonra gecenin seyri değişti. Sabri ile Muharrem, 8 aylık hamile Feride’ye cinsel saldırıda bulundu. Ardından Feride’yi, daha sonra da geride tanık bırakmamak için 2 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdüler. MUSTAFA İÇİN HER ŞEY DEĞİŞTİ: Ortaya çıkan tablo, soruşturmanın başından beri cinayetin baş şüphelisi olarak görülen Mustafa’nın durumunu da tamamen değiştirdi. Mustafa ilk günden beri aynı şeyi söylüyordu: Eşini ve çocuğunu kendisinin öldürmediğini, eve geldiğinde içeride başka bir erkek bulunduğunu ve bu kişiyle boğuştuğunu anlatıyordu. 93 gün sonra yakalanan Sabri ile Muharrem’in sorgularında ortaya çıkan gerçekler, korkunç cinayeti gün yüzüne çıkarmıştı. Cinayetin ardından katil zanlısı olarak cezaevine gönderilen Mustafa için bu kez tahliye yolu açılırken, Sabri ile Muharrem hakkında adli süreç başlayacaktı. 95 GÜN SONRA CEZAEVİNDEN ÇIKTI: İki şüpheli, sorgunun ikinci gününde cinayetin tüm detaylarını anlatmıştı. Bu ifadelerin ardından Mustafa’nın tahliyesine karar verildi. Hamile eşini ve 2 yaşındaki oğlunu öldürmekle suçlanan Mustafa, tam 95 gün kaldığı cezaevinden çıktı. Üç ayı aşkın süre boyunca iki cinayetin sanığı olarak cezaevinde bulunan Mustafa’nın çıkışını gazeteciler de takip ediyordu. Mustafa cezaevi kapısından çıktığında kollarını kaldırarak sevincini gösterdi. Ardından, “Allah bana bugünleri gösterdi. Çok sevinçliyim, başım ağrıyor” dedi. Ancak Mustafa için mesele yalnızca özgürlüğüne kavuşmak değildi. Eşi ile çocuğu öldürülmüş, kendisi ise onları öldürmekle suçlanarak 95 gün cezaevinde kalmıştı. Mustafa, eşinin ve oğlunun acısını unutamadığını belirterek gerçek suçluların cezalandırılmasını beklediğini söyledi. 6 YIL SONRA İDAM CEZASI: Feride ile 2 yaşındaki oğlunun öldürülmesinin üzerinden yaklaşık 6 yıl geçmişti. Sabri hakkındaki dava sonuçlandığında mahkeme, Sabri’yi suçlu bularak idam cezasına mahkûm etti. Ancak cinayet gecesi Sabri ile birlikte eve girdiği belirlenen Muharrem hakkında hüküm kurulamadı. Çünkü Muharrem, yargılama devam ederken cezaevinde hayatını kaybetmişti. Böylece 25 Ocak 1960 gecesi Moda’daki bir evde başlayan ve yıllarca süren cinayet dosyasında Sabri hakkında en ağır ceza verildi.