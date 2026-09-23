Önceki gün hayata veda etmişti: Burhan Özfatura toprağa verildi

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, geçen günlerde, evinde yaşadığı rahatsızlığın ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ani kalp durması geçirdiği belirlenen Özfatura, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alındı. Özfatura, tüm müdahalelere rağmen 21 Eylül'de yaşamını yitirdi.

Burhan Özfatura için bugün Balçova Uğur Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Özfatura'nın ailesinin yanı sıra törene İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoglu, Yeni Parti İzmir milletvekilleri Tuncay Özkan, Deniz Yücel ve Ednan Arslan ile Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, CHP İl Başkanı Utku Gümrükçü, Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, eski ve yeni ilçe belediye başkanlarının yanı sıra birlikte görev yaptığı siyasiler, iş insanları ve sevenleri katıldı. Kızı Zeynep Özfatura'nın yanı sıra sevenleri de Burhan Özfatura'nın tabutu başında gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Özfatura, Karabağlar Paşaköprü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ANAP VE DYP'DEN SEÇİLDİ

Burhan Özfatura, 1984 yılında yapılan yerel seçimde Anavatan Partisi (ANAP) adayı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Özfatura, 1989 yılında CHP'li Yüksel Çakmur karşısında ise seçimleri kaybetti. Özfatura, 1994-1999 yılları arasında da bu kez Doğru Yol Partisi (DYP) adayı olarak yeniden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek görev yaptı.