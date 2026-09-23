Leyleklerin göç yolunda elektrik engeli: Bazıları kanat çırpamayacak

"KANAT KIRIĞI OLANLAR TEKRARDAN UÇAMIYORLAR": İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Serhan Coşkun, leyleklerin tedavi süreci ve elektrik akımının neden olduğu yaralanmalar hakkında bilgi verdi. Bu yıl yaklaşık 60 leyleğin tedavi için fakülteye getirildiğini belirten Coşkun, "Özellikle burada gördüğümüz leylekler göç sonrasında elektrik çarpması, ateşli silah yaralanmaları gibi sebeplerle geliyorlar. Avrupa'dan Afrika'ya doğru göçler sırasında genellikle ülkemizde bu tarz şeylere çok sık rastlanıyor ve her sene de tekrar eder. Ortalama 60 civarında bu sene geldi." diye konuştu. Coşkun, elektrik akımına kapılan leyleklerde farklı türde yaralanmalar görülebildiğini kaydederek "Elektrik çarpmasından sonra düşme kaynaklı olarak kanat ve bacak kırıkları şekilleniyor. Bunun haricinde doku ölümleri, nekroz dediğimiz durumlar, açık yaralar gerçekleşebiliyor. En ileri durumda da ölümler görüyoruz bol sayıda." ifadelerini kullandı. Leyleklerin fakülteye Doğa Koruma ve Milli Parklar aracılığıyla getirildiğini aktaran Coşkun, vatandaşların da yaralı hayvanları kendi imkanlarıyla ulaştırabildiğini söyledi. Coşkun, durumu daha kötü olan, bacağı, kanadı alçıya alınan veya operasyon geçiren leyleklerin doğaya geri dönemediklerini belirterek, şunları kaydetti: "Bacak kırıklarında biraz daha şansı yüksek ama kanat kırığı olanlar tekrardan uçamıyorlar, göçe bir daha katılamıyorlar. Burada gerekli operatif müdahalelerimizi yapıyoruz, kırık onarımlarını, onun dışında genel yara sağaltımlarını gerçekleştiriyoruz. Uzun süre kendilerine bakıyoruz, ilgileniyoruz. Onun dışında ağrı kesicilerle, destek tedavilerle de yemelerini, içmelerini sağlıyoruz bu süreçte. Şu an 60 leylekten yaklaşık en azından yarısı kesin uçamayacak, tekrardan göçe katılamayacak. Bundan sonra ömür boyu bakılmaları gerekecek."