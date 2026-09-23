Leyleklerin göç yolunda elektrik engeli: Bazıları kanat çırpamayacak

"UÇABİLENLERİN BİR KISMINI GÖNDERDİK": Göçün leyleklerin doğal yaşamlarının önemli bir parçası olduğuna dikkati çeken Coşkun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Göç kendi doğalarında bulunan bir olay. Sıcak iklimlere doğru göçler genellikle gerçekleşiyor. Bunu bir daha yapamayacak olmaları, sürekli bir yerde sabit kalacak olmaları, bir kafes içinde yaşayacak olmaları onları zaten genel olarak etkiliyor. Çünkü hayvanların genel doğasında sabit bir yerde bulunma yok. Genel olarak da sürüye katılamamak onlar için pek sağlıklı olmuyor. Çünkü hayvanlar çok stresliler." Coşkun, kafeste, esaret altında yaşamanın yaban hayvanlarının hem genel durumlarını hem de beslenme gibi faaliyetlerini etkilediğini kaydederek, "Uçabilenlerin biz bir kısmını gönderdik. Göçe katıldılar. Artık göçler de yavaş yavaş bitiyor. Bu sene daha fazla gönderebilmemiz pek mümkün gibi görünmüyor. Çünkü geri kalanlar artık hasta olanlar, iyice dönmesi zor olanlar, durumu hiç iyi olmayanlar." diye konuştu. Elektrik hatlarının leylekler açısından oluşturduğu riske değinen Coşkun, "Elektrik hatlarının yer altından değil de yer üstünde direkler, teller aracılığıyla gitmesi sonucu hayvanlar bunları bir dal, bir tünek gibi kullanarak aslında konmaya çalışıyorlar. Elektrik direklerinin de yalıtımsız olması sebebiyle elektrik çarpmaları çok sık görülüyor. Genellikle tren hatlarının, yüksek gerilimlerin bulunduğu yerlerde çok sık rastlanıyor bu elektrik çarpması durumlarına." ifadelerini kullandı. Coşku, bunun önlenmesi için elektrik hatlarının yer altından geçirilmesi, elektrik direklerinde yalıtım yapılması ve direklere leyleklerin konmasının engellenmesi gibi çalışmalar yapılabileceğini kaydetti.