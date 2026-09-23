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Gündem Adalar'da seçim günü: Karar dördüncü tura kaldı
Gündem

Adalar'da seçim günü: Karar dördüncü tura kaldı

Yeniakit Publisher
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Adalar'da seçim günü: Karar dördüncü tura kaldı

Adalar Belediyesi Başkan Vekilliği için yapılan seçimin ilk turu tamamlandı. AK Parti'nin adayı ilk turu önde kapattı. İkinci turda oylar eşit çıkarken üçüncü turda da nihai sonuç belirlenemedi. Seçim dördüncü tura kaldı.

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın tutuklanmasının ardından başkan vekilliğine getirilen Medine Pamuk'un 14 Eylül'de sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmesiyle bir kez daha seçime gidiliyor.

CHP ve Yeni Parti üyelerinin oylamaya katılmaması ile 12 üyeli mecliste salt çoğunluk sağlanamadı ve seçim bugüne ertelendi.

Saat 10:00 itibarıyla Adalar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi başladı.

Seçimde yarışan adaylar şöyle:

1. TURDA AK PARTİ ÖNDE

Seçimin ilk turunda 9 oy kullanıldı.

AK Parti adayı Kemal Türkyılmaz 5 oy aldı.

Aytül Ekşiyan 4 oyda kaldı.

Seçim ikinci tura kaldı.

2. TURDA "ÜSKÜDARVARİ" İŞLER

Seçimin ilk turunda kullanılan 9 oyla sonuçlar şöyle oluştu:

AK Parti adayı Kemal Türkyılmaz: 4 oy

CHP adatı Aytül Ekşiyan: 4 oy.

Kemal Türkyılmaz'a verilen 1 oy geçersiz sayıldı.

Seçim üçüncü tura kaldı.

Üçüncü turda ise AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz 5 oy aldı. CHP'nin adayı da 0 oy alırken karar ise dördüncü tura kaldı.

Öte yandan Adalar Belediye Meclisi'nin 12 üyesinden Ali Ercan Akpolat ve bir üye tutuklu, 3 kişi görevden uzaklaştırıldığı için oy veremiyor. Diğer üyelerin 5'i CHP'li, 2'si AK Partili. Yeni Parti'nin tutuklanan üyenin istifasının alındığı böylece yedek üyenin seçimde oy kullanabileceği belirtiliyor.

ayrıntılar geliyor...

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