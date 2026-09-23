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Reijnders Al-Qadsiah'a gidiş sebebini açıkladı: 'Gelen o teklife herkes evet derdi'

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Reijnders Al-Qadsiah'a gidiş sebebini açıkladı: 'Gelen o teklife herkes evet derdi'

Bu yaz döneminde Manchester City’den Suudi Arabistan takımlarından Al-Qadsiah'a 61 milyon Euro bedel karşılığı imza atan orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders, Hollanda basınına verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı. Suudi Arabistan’dan gelen teklife önce sıcak bakmadığını ancak sonrasında kulüpten gelen teklifi oldukça cazip bulduğunu belirten Reijnders “Kariyerimden sonra artık çalışmak istemiyorum. Gelen teklife herkes evet derdi” diye konuştu.

#1
Foto - Reijnders Al-Qadsiah'a gidiş sebebini açıkladı: 'Gelen o teklife herkes evet derdi'

Suudi Arabistan futbol dünyasında ses getiren transferlere imza atmaya devam ediyor. Manchester City'den Al-Qadsiah'a imza atan Tijjani Reijnders, verdiği röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı. Reijnders, Suudi Arabistan'a neden gittiğini açıkladı.

#2
Foto - Reijnders Al-Qadsiah'a gidiş sebebini açıkladı: 'Gelen o teklife herkes evet derdi'

Hollanda basınından NOS'a verdiği röportajda Reijnders, Suudi Arabistan'dan gelen teklifi neden kabul ettiğini açık açık anlattı.

#3
Foto - Reijnders Al-Qadsiah'a gidiş sebebini açıkladı: 'Gelen o teklife herkes evet derdi'

Reijnders, "City'de işlerin yine o yöne doğru gittiğini fark ettim ve bir sezon daha böyle devam etmek isteyip istemediğimi sorgulamaya başladım. Dürüst olmak gerekirse, 'Hayır' dedim. Başka kulüplere bakmak istedim ve daha sonra kulüpten bunun mümkün olduğuna dair bir yanıt aldım." Şeklinde konuştu.

#4
Foto - Reijnders Al-Qadsiah'a gidiş sebebini açıkladı: 'Gelen o teklife herkes evet derdi'

Hollandalı futbolcu, Al-Qadsiah teknik direktörü Brendan Rodgers ile yaptığı görüşmee dair de, “Bana burada 3-4 yıl boyunca oynayabileceğimi ve sonra Avrupa'ya dönebileceğimi söyledi. Bunun birçok örneği var. Benim de hedefim bu.” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Reijnders Al-Qadsiah'a gidiş sebebini açıkladı: 'Gelen o teklife herkes evet derdi'

Reijnders sözleri şöyle tamamladı: “Her zaman bu durumun ahlaki boyutunu düşünebilirsiniz ama bence herkes buna evet derdi. Kariyerimden sonra artık çalışmak istemiyorum. City'den sonra çalışmak zorunda değildim ama şimdi benden sonraki nesiller için de iyi şeyler yapabilirim. Eğer bu tercihim sayesinde torunlarım da iyi bir hayat yaşayabilecekse, neden bunu yapmayayım ki?”

#6
Foto - Reijnders Al-Qadsiah'a gidiş sebebini açıkladı: 'Gelen o teklife herkes evet derdi'

Al-Qadsiah bu transfer için Manchester City'ye 52 milyon sterlin ödemişti. Tijjani Reijnders ise 5 yıllık sözleşme karşılığında 61 milyon Euro’ya imza attı. Yıldız futbolcu sponsorluk gibi diğer yan gelirlerle birlikte 5 yılda yaklaşık 100 milyon Euro kazanacak.

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