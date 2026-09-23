Reijnders Al-Qadsiah'a gidiş sebebini açıkladı: 'Gelen o teklife herkes evet derdi'

Reijnders sözleri şöyle tamamladı: “Her zaman bu durumun ahlaki boyutunu düşünebilirsiniz ama bence herkes buna evet derdi. Kariyerimden sonra artık çalışmak istemiyorum. City'den sonra çalışmak zorunda değildim ama şimdi benden sonraki nesiller için de iyi şeyler yapabilirim. Eğer bu tercihim sayesinde torunlarım da iyi bir hayat yaşayabilecekse, neden bunu yapmayayım ki?”