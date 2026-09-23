Reijnders Al-Qadsiah'a gidiş sebebini açıkladı: 'Gelen o teklife herkes evet derdi'
Bu yaz döneminde Manchester City’den Suudi Arabistan takımlarından Al-Qadsiah'a 61 milyon Euro bedel karşılığı imza atan orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders, Hollanda basınına verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı. Suudi Arabistan’dan gelen teklife önce sıcak bakmadığını ancak sonrasında kulüpten gelen teklifi oldukça cazip bulduğunu belirten Reijnders “Kariyerimden sonra artık çalışmak istemiyorum. Gelen teklife herkes evet derdi” diye konuştu.