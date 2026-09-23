Türkiye firarilere yurt dışını dar ediyor: 76 suçlu paketlenip getirildi

Türkiye, nerede olursa olsun suçluların peşini bırakmıyor; sınır ötesinde kaçacak delik arayan firarilere dünyayı dar etmeyi sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen kararlı operasyonlar neticesinde, yurt dışına kaçan suç odaklarına darbe indirildi. 8 farklı ülkede izleri sürülen ve 29'u uluslararası alanda kırmızı bültenle, 47'si ise ulusal seviyede aranan toplam 76 suçlu yakalanarak tek tek paketlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre kırmızı bültenle aranan 29 suçlu ile ulusal seviyede aranan 47 suçlu Türkiye’ye getirildi.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

"EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı.

Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek. Milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergâhlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle ya da ulusal seviyede aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."