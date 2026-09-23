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Gündem Selma Savcı çok sert eleştirdi: ‘Bu Tilki zırcahilin teki’
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Selma Savcı çok sert eleştirdi: ‘Bu Tilki zırcahilin teki’

Yeniakit Publisher
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Selma Savcı çok sert eleştirdi: ‘Bu Tilki zırcahilin teki’

Akit yazarı Selma Savcı, bugünkü köşe yazısında şarkıcı Aleyna Tilki’nin sahne kıyafetleri ve geçmişte yaptığı bazı açıklamalar üzerinden gençlere verilen mesajları eleştirdi. Savcı, sanat ile teşhirciliğin birbirinden ayrılması gerektiğini belirterek, “Sanat çıplaklık değildir” ifadelerini kullandı.

Akit yazarı Selma Savcı, “Bu Tilki zırcahilin teki...” başlıklı bugünkü köşe yazısında şarkıcı Aleyna Tilki’ye yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Tilki’nin Ankara ODTÜ Vişnelik’te verdiği konseri değerlendiren Savcı, sanatçının sahne kıyafetlerini eleştirerek bu tarz görüntülerin özellikle gençler üzerinde oluşturabileceği etkiye dikkat çekti.

Savcı, Aleyna Tilki’nin gençler tarafından yakından takip edilen bir isim olduğunu hatırlatarak, kamuoyunun önündeki sanatçıların söyledikleri ve sergiledikleri davranışlar konusunda daha fazla sorumluluk taşıması gerektiği görüşünü dile getirdi.

“Sanat çıplaklık değildir”

Yazısında sanat ve özgürlük tartışmasına geniş yer ayıran Selma Savcı, sahnedeki açık kıyafetlerin sanatın bir parçası olarak sunulmasına karşı çıktı.

Savcı, görüşünü şu sözlerle ifade etti:

“Sanat çıplaklık değildir.”

Sahne performanslarının toplumun örf ve adetlerinden bağımsız değerlendirilemeyeceğini belirten Savcı, “özgürlük” kavramının da her davranışın sorgulanmadan kabul edilmesi anlamına gelmediğini yazdı.

Aleyna Tilki’nin eski açıklamalarını hatırlattı

Savcı, Aleyna Tilki’nin daha önce sosyal medya ve programlarda çocukluk dönemindeki ilişkileri ve kumara ilişkin yaptığı açıklamaları da gündeme getirdi.

Bu açıklamaların gençler açısından olumsuz örnek oluşturabileceğini savunan Savcı, özellikle geniş genç takipçi kitlesine sahip ünlü isimlerin kullandıkları ifadelerin toplumsal etkisinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Manifest grubunu da örnek gösterdi

Selma Savcı yazısında son dönemde sahne performansları ve kıyafetleriyle tartışılan Manifest grubuna da değindi. Aleyna Tilki’nin benzer sahne anlayışını daha önce ortaya koyduğunu belirten Savcı, bunun zaman içerisinde başka sanatçılara da örnek oluşturduğu görüşünü aktardı.

“Gençliğimizi korumak zorundayız”

Savcı, eleştirisinin temelinde gençlerin korunması gerektiği düşüncesinin bulunduğunu belirterek, basın ve sosyal medya kullanıcılarına da çağrıda bulundu.

Bu tür içeriklerin sürekli gündemde tutulmasının sanatçılara daha fazla görünürlük kazandırdığını savunan Savcı, toplumun kendi değerleriyle uyuşmadığını düşündüğü davranışlara sosyal medya üzerinden ilgi göstermemesinin etkili olabileceğini ifade etti.

Yazısının sonunda Savcı, amacının gençlerin “teşhircilikten uzak ve ahlaki kurallar çerçevesinde vatana millete hayırlı insanlar olarak yetişmesi” olduğunu belirterek bu konudaki eleştirilerini sürdürmeye devam edeceğini kaydetti.

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