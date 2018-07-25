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Ankara'da şaşırtan uygulama! Bulana büyük altın ödül var

Başkent Ankara'nın turizm cenneti Çamlıdere’de taş duvarlara sprey boya ile yazı yazanlardan bıkan belediye yazıyı yazan kişileri ihbar edenlere büyük altın vereceğini açıkladı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:02
Ankara'da şaşırtan uygulama! Bulana büyük altın ödül var

Başkent Ankara'nın doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Çamlıdere'de İlçe Belediye Başkanı Hazım Caner Can geçtiğimiz yıl ilçesine doğalgaz ve yüksekokul getirebilmek için nüfus çağrısı yaparak ikametini getirene altın hediye etmişti. Sabah'ın haberine göre; Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can ilçenin duvarlarına sprey boya ile yazı yazanların kendilerine ihbar edilmesini istedi. Başkan Can duvarları boyayan kişileri kendilerine ihbar edenlere büyük altın vereceğini açıkladı.

ŞÜPHE DUYUYORUZ

Çamlıdere Belediyesi'nin Facebook hesabından, "Bunu yapan Çamlıdereli olamaz" başlığı ile verilen yazıda, "Çamlıderemize ve insanlığa yakışmayan bu çirkin çevre kirliliğini siz değerli ilçe halkımızla paylaşma ihtiyacı duyduk.
İlçemiz sağlık ocağı altında bulunan taş duvar kısmına şuursuzca ilçemizin görünümü bozacak ve göz kirliliğine neden olacak şekilde yazı yazan kişi veya kişilerin Çamlıdereli olmasından şüphe duyuyoruz, şayet ilçemizde çevremize bu şekilde zarar veren kişileri de istemiyoruz. Bu kişi veya kişileri gören veya bilen varsa belediyemize bildirdikleri takdirde kendileri bir büyük altın ile ödüllendirileceklerdir" ifadelerine yer verildi.

TURİZM CENNETİ

Şeyh Ali Semerkandi hazretlerinin türbesinin de bulunduğu Çamlıdere ilçesi fosil ormanları, doğal kaynakları ile başkent turizminin gözde ilçelerinden. Nüfusu yaklaşık 8 bin olan ilçeye özellikle hafta sonları binlerce kişi ziyaret ediyor. Çamlıdere'ye görsel olarak çevre kirliliği veren bu tür yazıların önüne geçmek isteyen belediyenin uygulaması herkes tarafından da takdirle karşılandı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:02
  1. Ankara
  2. Çamlıdere
  3. Turizm bölgesi
  4. CCBE İnsan Hakları Ödülü
  5. altın ödülü

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