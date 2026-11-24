Ankara’da sanal devriye: 407 internet sitesine erişim engeli
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ankara İl Jandarma Komutanlığının 16-22 Kasım tarihleri arasında yürüttüğü internet taramasında, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikle bağlantılı 407 site tespit edildi. Siteler, yapılan bildirimin ardından erişime kapatıldı.
Jandarma ekipleri, sanal devriye ve açık kaynak araştırmaları kapsamında 793 sosyal medya hesabı ile URL adresini inceledi. Çalışmada yasa dışı bahis oynanmasına imkân sağladığı belirlenen 342 site öne çıktı.
İncelemeler sonucunda, 342 internet sitesinin yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı, 5 internet sitesinde oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı, 60 internet sitesinin ise müstehcen içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.
Siber Güvenlik Başkanlığına bildirilen söz konusu internet sitelerine erişim engeli getirildi.