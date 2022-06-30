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Yerel Ankara'da sağanak! 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Yerel

Ankara'da sağanak! 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sağanak nedeniyle su basan binada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 20:02:00 - 2022-06-30 21:15:33

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bugün için sarı uyarı yaptığı iller arasında yer alan Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Özellikle Keçiören, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar suda sürüklendi.

Bazı bölgelerde araçlar yolda kalarak suya gömüldü. Suda sürüklenen bir motosiklet ise çevredeki bazı kişilerin çabası ile son anda kurtarıldı. Birçok noktada binaların giriş katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalışırken, itfaiye ekipleri de su tahliye etmek için çalışma başlattı.

Ankara'da sağanak nedeniyle su basan binada 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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Turan

Çayların adlarını caddelere vererek yağan yağmurun akışını sağlayamazsınız! Üniversitelerde bir şehir nasıl planlanmaz dersinin en güzel örneği Ankara'dır.
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