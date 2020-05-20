Ankara'da provokasyon! HDP İl Eş Başkanı gözaltına alındı
HDP Ankara İl Örgütü'nün haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle belediyelere atanan kayyımları protesto etmek için yaptıkları izinsiz eyleme polis müdahale etti. HDP Ankara İl Eşbaşkanı Vezir Coşkun Parlak gözaltına alındı.
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Ankara İl Örgütü, haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle belediyelere atanan kayyımları protesto etti.
İzinsiz eyleme polis müdahalede bulundu, HDP Ankara İl Eşbaşkanı Vezir Coşkun Parlak gözaltına alındı.
Öte yandan HDP'liler parti binasının içinde oturma eylemi başlatarak provokasyona devam etti.