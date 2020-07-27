Ankara'da "Pandemi Döneminde Ekonomi Diplomasisi: Özbekistan ve Türkiye Tecrübesi" programı düzenlendi

ANKARA (AA) - Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Sardor Umurzakov, "Biz, Türkiye'yi yüksek siyasi, ekonomik ve kültürel potansiyele sahip stratejik ortak devlet ve bizim için uluslararası meydandaki güvenilir ve önemli ortak olarak görüyoruz." dedi.

Umurzakov, Ankara'da düzenlenen, "Pandemi Döneminde Ekonomi Diplomasisi: Özbekistan ve Türkiye Tecrübesi" programına katıldı.

Konuşmasına salondaki davetlilerin yaklaşan Kurban Bayramı'nı tebrik ederek başlayan Umurzakov, "Biz, Türkiye'yi yüksek siyasi, ekonomik ve kültürel potansiyele sahip stratejik ortak devlet ve bizim için uluslararası meydandaki güvenilir ve önemli ortak olarak görüyoruz." diye konuştu.

Karşılıklı saygı ve güven ilkelerine dayalı ilişkilerin, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da geliştireceğine inandığını kaydeden Umurzakov, bugüne kadar yapılan yüksek düzeyli görüşmeleri olumlu gördüğünü ve bu görüşmelerin gelenek haline gelmesi gerektiğini, ikili ilişkilere yeni kalkınma ve ivme kazandırılması gerektiğini söyledi.

Umurzakov, Özbekistan'ın hızlı adımlarla Orta Asya'da kendi yerini sağlamlaştırmaya devam ettiğini kaydetti.

Özbekistan'ın pazar ekonomisine dönük geniş reformlar gerçekleştirdiğine dikkati çeken Umurzakov, 2019'da yabancı yatırımcıların himayesini korumak amacıyla kanuni düzenlenmeye gidildiğini ve vergi sistemini de geliştirdiklerini ifade etti.

Umurzakov, 2019'da 9 milyon yabancının Özbekistanı ziyaret ettiğini ve bunun 3 yıl öncesine göre 3 kat daha fazla olduğunu belirtti.

Ülkedeki yolsuzlukla mücadele için "Yolsuzlukla Mücadele Ajansı"nı kurduklarını belirten Umurzakov, Özbekistan'ın reformlarda çok hızlı ilerlediğini ve bunun dünya basınındaki önemli dergilerde yer aldığını söyledi.

Umurzakov, "Dünya Bankasının değerlendirmelerine göre, Özbekistan, Doğu Avrupa ve Orta Asya devletleri arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının olduğu bir dönemde ekonomik olarak büyüyen devlet olarak tanınmış bulunuyor." dedi.

Türkiye'nin Özbekistan için stratejik olarak çok önemli bir yeri olduğunu belirten Umurzakov, son yıllarda Türk yatırımcılarının Özbekistan ekonomisine yönelik ilgisinin kendilerini memnun ettiğini belirtti.

Umurzakov, Özbekistan'da Türk sermayeli şirket sayısının 1000'den fazla olduğunu, sadece bu yıl içerisinde 200 şirketin ülkede faaliyete başladığını ve bunun sevindirici bir şey olduğunu kaydetti.

Özbekistan'da Türk yatırımcılarının daha aktif olması gerektiğinin altını çizen Umurzakov, Türk yatırımcıların ülkesindeki tüm imkanlardan faydalanması için rica ettiğini söyledi.

Umurzakov, Türkiye-Özbekistan arasındaki ticaret hacmini önümüzdeki dönemlerde 2 kat büyütmek istediklerini, iki ülkenin tüm önemli koşulları sağlamak için işbirliğine devam edeceklerini söyledi.

"Özbek-Türk halklarının tarihi de günü de istikbali de birdir" ifadesini kullanan Umurzakov, Türkiye'de kendini ülkesindeymiş gibi hissettiğini belirtti.

Programa Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Özbekistan Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakan Birinci Yardımcısı Laziz Kudratov, Özbekistan Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Farhod Arziyev, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve birçok iş insanı katıldı.