Ankara'da on binler sapkınlığa karşı yürüdü!
Sivil Toplum Platformu öncülüğünde on binlerce vatandaş LGBT sapkınlığına karşı yürüyüş düzenledi.
Yeniakit.com.tr
Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu'nun İstanbul Fatih'te düzenlediği yürüyüşten sonra başkent Ankara'da da on binler, LGBT sapkınlığına karşı sokaklara çıktı.
Sivil Toplum Platformu öncülüğündeki grup, Ankara Hacı Bayram Veli Camii önünde bir araya gelip, Anafartalar Caddesi'nde yürüdü.
Yürüyüşte, “Sapkınlık dayatmasına hayır”, “Sapkın küresel çatılara hayır”, “Sapkınlığa dur de”, “Son kale aile, koruyalım birlikte” sloganları atıldı.
Grup adına konuşan Sivil Toplum Platformu Başkanı Mustafa Kır, "Toplumsal cinsiyet eşitliği ihanet projesidir. Sapık ve sapkınlık girdabına katılan kardeşlerimizin elinden tutmak, normal hayata döndürmemiz gerekir." dedi.