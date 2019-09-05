Ankara’da okul servisi ücretleri yüzde 13 arttı

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, başkentte okul servis ücretlerinde ortalama yüzde 11 ile 13 arasında değişen oranlarda artış olduğunu belirtti. Elmadağlı, geçen yıl bin 818 lira olan 0-3 kilometre için servis ücretinin 2 bin 30 liraya, bin 989 lira olan 3-6 kilometrelerdeki ücretin 2 bin 250 liraya, 2 bin 340 lira olan 6-10 kilometrelerdeki ücretin 2 bin 613 liraya, 2 bin 718 lira olan 10-15 kilometrelerdeki ücretin 3 bin 36 liraya yükseldiğini dile getirdi. Servislerde rehber hizmeti için istenecek ücretin üst limitinin 75 lira olacağını aktaran Elmadağlı, 15 kilometreyi aşan her kilometre için alınacak ücretin 60 lira olacağını kaydetti.