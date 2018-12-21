Ankara'da milyonluk operasyon! Yüzde 10 komisyon karşılığında...

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suç ve Suç Gelirleriyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle'deki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir şirket yetkililerinin naylon fatura düzenlediği ihbarı üzerine harekete geçti.



Ankara Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla soruşturma başlatan ekipler, söz konusu şirkete düzenledikleri operasyonda 42 milyon 300 bin lira değerinde naylon faturaya el koydu.



Ayrıca şirkette yapılan aramalarda farklı firmalar adına düzenlenmiş alış-satış belgeleri ile irsaliyeli fatura koçanları ve üç ayrı firma adına düzenlenmiş kaşeler bulundu.

Operasyonda şirket yetkililerinden M.U'yu gözaltına alan ekipler, M.K.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.



Mali Şube ekipleri yaptıkları incelemede, firma yetkililerinin herhangi bir hizmet ve mal alım satımı olmadan yüzde 10 komisyon karşılığında isteyenlere yüklü miktarda fatura sattıklarını ve devleti mali yönden hiçbir ticaret olmadan zarara uğrattıklarını belirledi.



Ekiplerin benzer şekilde vergi kaçırmak ve KDV matrahını azaltmak için naylon fatura düzenleyen ve kullanan şirketleri tespit etmek için çalışmalarını yoğunlaştırdığı öğrenildi