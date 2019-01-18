Ankara'da ‘klasik’ haftası

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünün farklı bölgelerinde sahnelenen dünyaca ünlü yazarların 8 klasik oyunu, 21 Ocak’a kadar Ankara seyircisiyle buluşacak. DT’nin yurt genelinde sahnelediği Cimri, Hastalık Hastası, Suç ve Ceza, Elektra gibi 2018-2019 sezonda yoğun ilgi gören klasik eserler, dünden itibaren Ankara’da da sanatseverlerin beğenisine sunulmaya başlandı. DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, 45 temsilin yapılacağı hafta boyunca, Ankara Devlet Tiyatrosunca sahnelenen Moliere’in “Hastalık Hastası” ve “Cimri”, Dostoyevski’nin “Suç ve Ceza”, John Steinbeck’in “Fareler ve İnsanlar” oyunları ile İstanbul Devlet Tiyatrosunca sahnelenen, antik yazar Sophokles’in kaleme aldığı “Elektra” oyununun yanı sıra diğer bölgelerde sahneye aktarılan klasik eserlerden bazılarını Ankara seyircisi ile buluşturacaklarını ifade etti.