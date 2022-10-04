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Yerel Ankara'da kaza: 1 yaralı
Yerel

Ankara'da kaza: 1 yaralı

Ankara'da Kuzey Çevre Yolu'nda TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 15:59:00 -
Ankara'da kaza: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Kuzey Çevre Yolu Batıkent istikametinde meydana gelen kazada, E.Y. yönetimindeki 34 HT 4806 plakalı kamyonet, R.Ş. idaresindeki 06 DOF 63 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kaza sonucu E.Y., şoför mahalline sıkıştı.

Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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