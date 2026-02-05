Ankara’da işler yavaş ilerliyor

HABER MERKEZİ

Göreve geldiği günden beri ismi skandallarla anılan ve her fırsatta “Hakkımda hiçbir soruşturma yok” savunmasını yapan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “temiz siyaset” söylemi çöktü. Yargı kaynaklarına göre 10’dan fazla soruşturma dosyası bulunan Yavaş hakkında, “kamu görevlisinin suçu bildirmemesi, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanmaya kadar 3’den fazla suçtan soruşturma yürütülüyor. Karton bardak, kefen ve konser skandalları ile Ankapark ve Mamak Kentsel Dönüşüm projelerindeki usulsüzlüklerin de yer aldığı dosyalar ve bazı soruşturmalar için İçişleri Bakanlığı’ndan izin bekleniyor. Son olarak, İçişleri Bakanlığı’nca önceki dönem belediye başkanları hakkında verilen bazı “soruşturma izni verilmemesi” kararlarının Danıştay 1. Dairesi tarafından oybirliğiyle kaldırılması sonrası, Yavaş hakkında yıllardır bekletilen 10’dan fazla soruşturma izninin de onaylanması umuluyor. Yavaş’ın ısrarla hakkında hiçbir dosya bulunmadığını iddia etmesine rağmen, yıllardır bakanlıktan beklenen izinlerin çıkması halinde 10’dan fazla ayrı soruşturma dosyası incelemede olan CHP’li Yavaş’ı zor günler bekliyor.

YAVAŞ’A 3 AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA

Katıldığı bir ABB meclis toplantısında, “Namuslu, şerefli, haysiyetli insanlar savcıya gider. Bıktık bu çamur atmalardan. Hakkımda hiçbir soruşturma yok. Ben 6 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum, 109 şikâyet yapıldı. 101’i kapandı, diğerleri de kapanacak” sözleriyle iddiaları reddeden Mansur Yavaş’ı zor günler bekliyor. Savcılık tarafından hazırlanan dosyalara göre Mansur Yavaş hakkında;

• İhaleye fesat karıştırma,

• Görevi kötüye kullanma,

• Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi gibi 3’den fazla suç başlığı bulunurken, inceleme ve soruşturma süreçleri titizlikle yürütülüyor.

BAKANLIKTA SORUŞTURMA İZNİ BEKLEYEN DOSYALAR

Yavaş’la ilgili bazı dosyalarda halen mülkiye müfettişlerinin incelenmeleri devam ederken, Danıştay 1. Dairesi’nce verilen geçmiş dönemlere ait başkanlar hakkında verdiği “soruşturma izni verilmemesi” kararının iptaline yönelik karar, Yavaş’ın İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni bekleyen dosyalarını gündeme getirdi. Mansur Yavaş’ın özellikle belediye ihalelerinde ve harcama kalemlerinde usulsüzlük iddialarının bulunduğu dosyalar dikkat çekiyor. Konser skandalları ve İmar Planı değişikliği konusu hakkında halihazırda soruşturma izni verilmiş durumda. Ayrıca Yavaş’ın soruşturma izni bekleyen 8’den fazla dosya olduğu biliniyor.

KARTON BARDAK VE KEFEN DE LİSTEDE

Yavaş döneminde ortaya çıkan tartışmalı uygulamalar da soruşturma dosyalarında yer alıyor.

• Karton bardak skandalı,

• Kefen alımlarında usulsüzlük iddiaları,

• Konser harcamalarındaki şeffaf olmayan ödemeler,

• Ankapark dosyası,

• Reklam panolarında yapılan usulsüzlükler,

• Cumhurbaşkanı seçim mitinglerinde belediyenin imkanlarının kullanılması,

• Halk Ekmek’te ortaya çıkan usulsüzlükler,

• İmar planı değişikliğinin mahkeme kararına rağmen uygulanmaması,

• ABB iştiraki olan ANFA’da personel alımında yapılan usulsüzlükler,

• Bütçeyi aşan özel kalem harcamaları,

• Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi’ndeki ihale usulsüzlükleri, soruşturma kapsamındaki başlıca başlıklar arasında bulunuyor.

Yavaş’ın kamuoyunda sık sık dile getirdiği “temiz siyaset, şeffaf yönetim” söyleminin aksine, hakkında çok sayıda soruşturma ve inceleme dosyası bulunması dikkat çekiyor. CHP’li Yavaş’ın “tek bir soruşturma bile yok” sözleri, mevcut tablo karşısında inandırıcılığını yitirirken, başkentte “Yavaş’ın hangi dosyalar kapanacak, hangileri yargıya taşınacak?” sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Kaynaklara göre bazı dosyalarla ilgili önümüzdeki haftalarda yeni adımların atılabileceği belirtiliyor.