Yer altı şebekesi delik deşik! Şırnak’ta 585 milyon liralık zarar

Şırnak’ta yer altına döşenen elektrik hatlarına yapılan kaçak müdahaleler kamuya yüz milyonlarca liralık zarar verdi. Silopi ve Cizre’de yapılan kazılarda ortaya çıkan bağlantılar, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Şırnak’ta kaçak elektrikle mücadele kapsamında yürütülen denetimlerde çarpıcı bir tablo ortaya çıktı. Yapılan 800 kazıda tespit edilen kaçak bağlantıların 585 milyon liralık şebeke zararına yol açtığı belirlenerek, 100 abone hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

 

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesindeki kaçak elektrikle mücadeleye devam ediyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde elektrik arz güvenliğini sağlamak amacıyla milyarlarca liralık yatırımla yer altına alınan şebekeler, bu kez kaçak elektrik kullanıcılarının hedefi oldu. Şırnak’ın Silopi ve Cizre ilçelerinde yapılan 800 ayrı kazıda yer altı hatlarına yapılan müdahaleler sonucu kaçak bağlantılar ortaya çıkarıldı. 700 abone hakkında idari işlem yapılırken, 100 abone hakkında ise kamu malına zarar vermek ve genel güvenliği tehlikeye atmaktan savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Kaçak kullanımın yol açtığı şebeke zararının ise 585 milyon lira olduğu belirlendi.

 

Kaçak kazılar yapılmış

Kaçak elektrik kullanımında yeni yöntem olarak yer altı şebekelerine yönelen bazı şahıslar, şebekenin geçtiği cadde ve sokaklarda izinsiz kazılar yaparak yerin yaklaşık 1 metre altındaki kablolara kaçak bağlantı sağladı. Bazı kaçak hatlar gider borularının, su şebekesinin ya da bahçe duvarlarının altından geçirilerek evlere ulaştırıldı.

 

Dicle Elektrik Şırnak İl Müdürü Rıdvan Çatır, halkın can ve mal güvenliğini riske sokan bu durum karşısında en hızlı ve etkili tedbirleri aldıklarını söyledi. Teknolojik imkanlarla yaptıkları çalışmalar sonucunda ağırlıklı olarak Cizre ve Silopi ilçelerinde kapsamlı bir denetim başlattıklarını belirten Çatır, "800 kazıda tespit ettiğimiz söz konusu kaçak hatların mesken ve iş yerlerine çekildiğini belirledik. 100 abone hakkında ise savcılıklara suç duyurusunda bulunduk. Bu kişiler 8 yıla kadar hapis cezası alabilir" dedi.

 

Şırnak’ta yer altı şebekeleri için 8.8 milyar liralık yatırım yapan Dicle Elektrik, 2026 yılında bu yatırımı 10 milyar liraya çıkarmayı planlıyor.

yorumcu

Çok elektrik kaçakçılığı var doğuda ahırda veri merkezleri kurmuşlar günlük hayatta komşular arasında konuşulur olmuş kamu malına el uzatan varsa haram olsun kim olursa olsun devlet titiz çalışma yapmalı.
